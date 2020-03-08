Львов - Карпаты. Анонс и прогноз матча

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8 марта. Львов. Стадион: "Украина"

ФК "Львов" - "Карпаты" (Львов)

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Максим Чос и Александр Дашко

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Цифры и факты

"Карпаты" остаются последними в таблице УПЛ. Их отставание от одиннадцатой строчки составляет уже шесть баллов. "Львов" сейчас на десятом месте. Подопечные Эгише Меликяна на семь очков опережают "Карпаты" и всего на три отстают от зоны плей-офф, которая в конце весны поведёт борьбу за одну из путёвок в еврокубки.

только две команды по ходу 2020 года в УПЛ ещё не побеждали: "Олимпик" и "Карпаты". За последние семь игр у "зелёно-белых" одна ничья и шесть поражений. В последний раз "карпатовцы" праздновали победу в официальной игре - 14 сентября, когда на стадионе "Украина" оказались сильнее "Ворсклы".

у "Львова" в трёх встречах календарного года победа, ничья и поражение. Три очка в копилку коллектива упало после поединка с "Олимпиком", ничью удалось отстоять против "Александрии", а проиграли "львовяне" в прошлом туре "Заре".

"Львов" и "Карпаты" входят в число трёх самых худших команд по результатам домашних игр в этом чемпионате. Прелесть этой информации в том, что сегодня обе команды будут играть на домашнем для себя стадионе (лишь "Карпаты" номинально будут гостями).

после появления "Львова" в УПЛ в 2018 году "Карпаты" ни разу не смогли обыграть своих соседей: две ничьи и поражение. В первом круге нынешнего чемпионата Львовское дерби завершилось вничью 0:0. Команды доигрывали матч вдесятером и не реализовали по одному пенальти.

Составы

"Львов"

Не сыграют: Братков, Борзенко (оба - дисквалификация)

Оборона "Львова" очень серьёзно пострадала после матча с "Зарёй": сегодня Эгише Меликян не сможет рассчитывать на двух центральных защитников из трёх, которые наставник зачастую использует. Предполагаем, что "сине-золотые" перестроятся сегодня на игру в четыре защитника с двумя центральными.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Сарнавский - Бопесу, Приймак, Гончар, Люлька - Татарков, Богунов, Лима, Шина - Альваро, Ренан.

"Карпаты"

Не сыграют: Назарина (дисквалификация)

У "Карпат" могут произойти несколько изменений из-за отсутствия Назарины и возвращения в обойму Геннадия Пасича. Так, последний выйдет на позицию вингера, а позицию Егора в середине поля могут закрыть Притула (играя чуть выше), Хахлёв или Лейоус. Кроме того, не исключаем, что в обороне сегодня выйдет Прийма.

Ориентировочный состав "Карпат" (слева - направо): Каниболоцкий - Дубинчак, Халл, Прийма, Мартинс - Клёц, Хахлёв - Г.Пасич, Козак, Лях - Диейе.

Прогноз на матч Львов - Карпаты Александра Рыженко

Будем откровенны, тяжело ожидать от матча яркой игры просто потому, что оба коллектива её не показывают (лишь редкие всплески). Обе команды за 2020 год забили всего по два мяча, и вряд ли смогут подарить зрителям голевую перестрелку сегодня.

Ставка: тотал меньше 2,0 за 2,12

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