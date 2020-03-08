Вербич: Помогло удаление в составе Александрии

Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу над "Александрией" (3:1).

"Думаю, в первом тайме мы больше владели мячом, чем "Александрия". Создали 2-3 момента, забили.

Помогло, что игрок "Александрии" получил красную карточку. Наконец-то мы не получили", – сказал Вербич в эфире "Футбол NEWS".