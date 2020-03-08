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Вербич: Помогло удаление в составе Александрии

Премьер-лига
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Красные карточки в матчах киевлян уже стали нормой

Вербич: Помогло удаление в составе Александрии
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Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу над "Александрией" (3:1).

"Думаю, в первом тайме мы больше владели мячом, чем "Александрия". Создали 2-3 момента, забили.

Помогло, что игрок "Александрии" получил красную карточку. Наконец-то мы не получили", – сказал Вербич в эфире "Футбол NEWS".

В последних трёх турах УПЛ соперники "Динамо" неизменно доигрывали матч вдесятером.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Беньямин Вербич
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