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Вербич: Помогло удаление в составе Александрии
Красные карточки в матчах киевлян уже стали нормой
Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу над "Александрией" (3:1).
"Думаю, в первом тайме мы больше владели мячом, чем "Александрия". Создали 2-3 момента, забили.
Помогло, что игрок "Александрии" получил красную карточку. Наконец-то мы не получили", – сказал Вербич в эфире "Футбол NEWS".
В последних трёх турах УПЛ соперники "Динамо" неизменно доигрывали матч вдесятером.
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08.03.2020 в 10:44
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