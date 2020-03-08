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Рябоконь: Десне и Монзуль не везёт с VAR

Премьер-лига
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Наставник считает, что нововведение должно быть улучшено

Рябоконь: Десне и Монзуль не везёт с VAR
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал победу над "Зарей" (1:0).

– Планировалась немного другая игра. Раннее удаление, пришлось вносить коррективы, где-то было сложновато. Забитый гол добавил футболистам уверенности, веры в то, что и в меньшинстве можно победить.

Хочу поблагодарить болельщиков. Без их поддержки было бы сложнее. А так, мы играли фактически в равных составах. Наш 12-й игрок был на высоком уровне. Слава болельщикам.

- Второй матч команда играет с ВАР и второй матч есть вопросы.

– Что-то нам не очень везет. Да и Екатерине Монзуль тоже не сильно везет с ВАР. Приходится пересматривать много моментов. Главное, чтобы торжествовала справедливость. Хотя динамика игры теряется. Ожидание, отмены. Нужно эту систему улучшать. Что-то убирать, возможно не все моменты смотреть.

Арбитр превращается в радиста с наушником, а кто-то за кадром решает все моменты. Так тоже быть не должно, – сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Екатерина Монзуль
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Источник:
ФК Заря
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