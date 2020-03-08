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Бабич: С Днепром-1 будет больше, чем матч
Наставник "азовцев" поделился ожиданиями перед важной игрой
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1".
"Матч с "Днепром-1" для нас, наверное, больше, чем просто матч. Но с другой стороны команда не должна перегореть. Наоборот мы хотим, чтобы ребята вышли на поле раскрепощенными и сыграли в свой футбол. Будет хорошее поле, хороший стадион, придут болельщики и надо показать хорошую игру.
Самое главное будет во время матча думать не о результате, а о своей игре, своих действиях.
Говорят, что победный состав не меняют. Но мы – не сторонники таких идей. Мы постараемся сделать ротацию. Все-таки играем через три дня на четвертый. Плюс против "Ворсклы" играли на тяжелом поле.
Посмотрим, как футболисты восстановились и примем решения по составу уже в день игры. Но определенные мысли есть и попытаемся удивить соперника", – циирует Бабича официальный сайт "азовцев".
Матч состоится 8 марта. Игра начнётся в 17:00.