Бабич: С Днепром-1 будет больше, чем матч

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1".

"Матч с "Днепром-1" для нас, наверное, больше, чем просто матч. Но с другой стороны команда не должна перегореть. Наоборот мы хотим, чтобы ребята вышли на поле раскрепощенными и сыграли в свой футбол. Будет хорошее поле, хороший стадион, придут болельщики и надо показать хорошую игру.

Самое главное будет во время матча думать не о результате, а о своей игре, своих действиях.

Говорят, что победный состав не меняют. Но мы – не сторонники таких идей. Мы постараемся сделать ротацию. Все-таки играем через три дня на четвертый. Плюс против "Ворсклы" играли на тяжелом поле.

Посмотрим, как футболисты восстановились и примем решения по составу уже в день игры. Но определенные мысли есть и попытаемся удивить соперника", – циирует Бабича официальный сайт "азовцев".