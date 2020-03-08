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Бабич: С Днепром-1 будет больше, чем матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "азовцев" поделился ожиданиями перед важной игрой

Бабич: С Днепром-1 будет больше, чем матч
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от матча с "Днепром-1".

"Матч с "Днепром-1" для нас, наверное, больше, чем просто матч. Но с другой стороны команда не должна перегореть. Наоборот мы хотим, чтобы ребята вышли на поле раскрепощенными и сыграли в свой футбол. Будет хорошее поле, хороший стадион, придут болельщики и надо показать хорошую игру.

Самое главное будет во время матча думать не о результате, а о своей игре, своих действиях.

Говорят, что победный состав не меняют. Но мы – не сторонники таких идей. Мы постараемся сделать ротацию. Все-таки играем через три дня на четвертый. Плюс против "Ворсклы" играли на тяжелом поле.

Посмотрим, как футболисты восстановились и примем решения по составу уже в день игры. Но определенные мысли есть и попытаемся удивить соперника", – циирует Бабича официальный сайт "азовцев".

Матч состоится 8 марта. Игра начнётся в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
08.03.2020 в 14:21
буде цирк?)
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