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Тете: Самое яркое воспоминание в Шахтёре – игра с Ман Сити

Премьер-лига
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Бразилец рассказал о начальном этапе карьеру в украинском клубе

Тете: Самое яркое воспоминание в Шахтёре – игра с Ман Сити
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтёра" Тете рассказал об адаптации в клубе, а также поделился планами на будущее.

"Думаю, я уже адаптировался. Команда приняла меня очень хорошо. Маркос Антонио, Сиприано и другие игроки, которые уже были здесь. Считаю, это важный фактор в моей адаптации.

Самым ярким воспоминанием была игра против "Манчестер Сити". Была сложная ситуация, в случае поражения мы теряли шансы в Лиге чемпионов. Я выступил хорошо и стал игроком матча, навсегда запомню тот день.

Сейчас я думаю лишь о "Шахтере". Вопросами о переходе в другие клубы занимается мой агент. Я переживаю лишь об игре, а он заботится обо всем остальном. Я сосредоточен на "Шахтере" и хочу показывать свою лучшую игру здесь", – рассказал Тете в интервью бразильскому изданию GauchaZH.

Тете перебрался в "Шахтёр" в феврале прошлого года за 15 миллионов евро. В этом сезоне он записал на свой счёт 4 гола и 4 ассиста в 23 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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