Тете: Самое яркое воспоминание в Шахтёре – игра с Ман Сити

Атакующий полузащитник "Шахтёра" Тете рассказал об адаптации в клубе, а также поделился планами на будущее.

"Думаю, я уже адаптировался. Команда приняла меня очень хорошо. Маркос Антонио, Сиприано и другие игроки, которые уже были здесь. Считаю, это важный фактор в моей адаптации.

Самым ярким воспоминанием была игра против "Манчестер Сити". Была сложная ситуация, в случае поражения мы теряли шансы в Лиге чемпионов. Я выступил хорошо и стал игроком матча, навсегда запомню тот день.

Сейчас я думаю лишь о "Шахтере". Вопросами о переходе в другие клубы занимается мой агент. Я переживаю лишь об игре, а он заботится обо всем остальном. Я сосредоточен на "Шахтере" и хочу показывать свою лучшую игру здесь", – рассказал Тете в интервью бразильскому изданию GauchaZH.