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Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Видео LIVE матча чемпионата Украины

Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

На первом этапе украинской Премьер-лиги остался один нерешённый вопрос: кто с шестого места выйдет во вторую фазу чемпионата, а кто будет играть ближайшие месяцы в числе слабейших клубов УПЛ. "Мариуполю", чтобы пробиться в ТОП-6, нужно обязательно побеждать "Днепр-1" и надеяться, что "Колос" в параллельной игре не обыграет "Шахтёр". Есть и ещё один вариант: при ничьей самих приазовцев "Колос" уступит действующему чемпиону Украины. Но вряд ли "Днепр-1" просто так сдастся без боя: команда Михайленко может вписаться в эти расклады и испортить все планы мариупольцев.

Следите за игрой "Днепр-1" - "Мариуполь" в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ узнать результат встречи, не пропустив ни одного события на поле.

Прямую видеотрансляцию поединка смотрите прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала FootballHub и канала "УНІАН".

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
Восьмое марта. Днепр. "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Мариуполь"
Арбитр: Евгений Арановский

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Трансляция УНІАН (по подписке)

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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