Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На первом этапе украинской Премьер-лиги остался один нерешённый вопрос: кто с шестого места выйдет во вторую фазу чемпионата, а кто будет играть ближайшие месяцы в числе слабейших клубов УПЛ. "Мариуполю", чтобы пробиться в ТОП-6, нужно обязательно побеждать "Днепр-1" и надеяться, что "Колос" в параллельной игре не обыграет "Шахтёр". Есть и ещё один вариант: при ничьей самих приазовцев "Колос" уступит действующему чемпиону Украины. Но вряд ли "Днепр-1" просто так сдастся без боя: команда Михайленко может вписаться в эти расклады и испортить все планы мариупольцев.

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Украинская Премьер-лига. 22-й тур

Восьмое марта. Днепр. "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Мариуполь"

Арбитр: Евгений Арановский

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