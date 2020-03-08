Сидорчук не сыграет с Десной из-за перебора карточек

В первом матче второго этапа УПЛ "Динамо" встретится на своем поле с черниговской "Десной".

Капитан киевлян Сергей Сидорчук вынужден будет пропустить этот поединок из-за дисквалификации. Хавбек получил желтую карточку в игре 22-го тура против "Александрии" (3:1), которая стала для него четвертой в сезоне.

Напомним, согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший 4 предупреждения, вынужден пропустить следующий матч своей команды.