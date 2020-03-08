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Сидорчук не сыграет с Десной из-за перебора карточек
Капитан киевлян пропустит игру с прямым конкурентом
В первом матче второго этапа УПЛ "Динамо" встретится на своем поле с черниговской "Десной".
Капитан киевлян Сергей Сидорчук вынужден будет пропустить этот поединок из-за дисквалификации. Хавбек получил желтую карточку в игре 22-го тура против "Александрии" (3:1), которая стала для него четвертой в сезоне.
Напомним, согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший 4 предупреждения, вынужден пропустить следующий матч своей команды.
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SSFC (Белозерье)
08.03.2020 в 14:26
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