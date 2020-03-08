Матч Львов – Карпаты был прерван из-за фанатов гостей

Матч 22-го тура между "Львовом" и "Карпатами" сложно назвать центральным, учитывая текущее турнирное положение обеих команд.

Тем не менее, дерби за город традиционно вызывает ажиотаж у местных болельщиков.

Ситуация достигла точки кипения на 54-й минуте игры, когда на фанаты "Карпат" забросали техническую зону дымовыми шашками.

Игра была временно остановлена, однако уже через три минуты команды продолжили сражение.