  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Львов – Карпаты был прерван из-за фанатов гостей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Львов – Карпаты был прерван из-за фанатов гостей

Премьер-лига
(1 голосов)

Буквальное воспламенение в львовском дерби

Матч Львов – Карпаты был прерван из-за фанатов гостей
Новина українською

Матч 22-го тура между "Львовом" и "Карпатами" сложно назвать центральным, учитывая текущее турнирное положение обеих команд.

Тем не менее, дерби за город традиционно вызывает ажиотаж у местных болельщиков.

Ситуация достигла точки кипения на 54-й минуте игры, когда на фанаты "Карпат" забросали техническую зону дымовыми шашками.

Игра была временно остановлена, однако уже через три минуты команды продолжили сражение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fan3367 (Львів)
08.03.2020 в 16:56
FCKL ULTRAS
Ответить
0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 16:18
Одни играть не умеют вторые смотреть нормально не способны.
Ответить
+3
-2
hemp4367 (Київ)
08.03.2020 в 16:04
БидлоСтан
Ответить
+3
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...