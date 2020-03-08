Премьер-лига
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Матч Львов – Карпаты был прерван из-за фанатов гостей
Буквальное воспламенение в львовском дерби
Матч 22-го тура между "Львовом" и "Карпатами" сложно назвать центральным, учитывая текущее турнирное положение обеих команд.
Тем не менее, дерби за город традиционно вызывает ажиотаж у местных болельщиков.
Ситуация достигла точки кипения на 54-й минуте игры, когда на фанаты "Карпат" забросали техническую зону дымовыми шашками.
Игра была временно остановлена, однако уже через три минуты команды продолжили сражение.
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Комментарии (3)
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Fan3367 (Львів)
08.03.2020 в 16:56
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 16:18
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hemp4367 (Київ)
08.03.2020 в 16:04
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