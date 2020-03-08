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Роман Санжар: Карпаты имели территориальное преимущество. Я доволен настроением игроков

Премьер-лига
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Наставник "львов" поделился мыслями после ничьи с "горожанами"

Роман Санжар: Карпаты имели территориальное преимущество. Я доволен настроением игроков
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар поделился мыслями после ничьи в львовском дерби с "Львовом" в матче 22-го тура УПЛ.

"Сегодня был для нас принципиальный матч. С точки зрения турнирной таблицы мы должны были побеждать. Львовское дерби, в котором было много физической и тактической борьбы.

"Карпаты" имели территориальное преимущество, целый матч пытались прессинговать соперника, больше контролировали мяч и находились на половине поля "горожан". Воплотить свое преимущество даже в голевые моменты мы не смогли. Настроением и желанием игроков я доволен, но качеством игры в атаке, безусловно, нет.

Для того, чтобы побеждать, нужно создавать возможности, брать на себя ответственность, стараться обыграть один в один и проявлять инициативу.

У нас была самоотдача в обороне, борьбе, но где-то, видимо, на команду давило то, что это принципиальный поединок, ребята волновались. На подступах к штрафной не хватило тонкости и хладнокровия", - рассказал Роман Санжар.

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В статье: ФК Львов Роман Санжар УПЛ Карпаты (Львов)
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