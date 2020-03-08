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Карпаты в львовском дерби не получили пенальти в свои ворота из-за ошибки арбитра

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Карпаты 0:0. Судейский анализ матча

Карпаты в львовском дерби не получили пенальти в свои ворота из-за ошибки арбитра
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 22-го тура УПЛ "Львов" - "Карпаты" оказался скучным и не результативным, но даже в таких условиях Виктор Копиевский, один из самых авторитетных украинских рефери, умудрился создать себе проблемы. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- В конце первого тайма при подаче углового Гиоргадзе пытался головой сыграть в мяч, но не сыграл. Снаряд в штрафной площадке опустился ему на руку, которую игрок не убрал – элементарное нарушение правил. Но Виктор Копиевский не увидел этого, не остановил игру, не назначил пенальти и допустил результативную ошибку, которая повлияла на итог игры.

Две желтых карточки Жонатана? Вторая – очевидная, бразилец наступил на ногу сопернику, а вот первое нарушение правил на "горчичник" трудно разглядеть, - отметил судейский эксперт.

Добавим, что в львовском дерби команды голов не забивали.

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В статье: ФК Львов Мирослав Ступар Карпаты (Львов) Виктор Копиевский
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