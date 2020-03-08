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Львов - Карпаты 0:0. Видеообзор львовского дерби
Нулевая ничья между "львами" и "горожанами"
Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Львов" - "Карпаты".
Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
ФК Львов - Карпаты 0:0
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Яковелли (Ренан 85), Игорь Гончар, Лима, Сергей Люлька, Ярослав Богунов (Велвес 68), Джоэль Бопесу, Сабино
Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлев (Артём Козак 67), Матар Дийе (Александру Бойчук 83), Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула (Василий Прийма 83)
Предупреждения: Сергей Люлька 50, Жонатан Лима 64, Жонатан Лима 90+2 - Владислав Дубинчак 21, Андро Гиоргадзе 34, Матар Дийе 40
Удалён: Жонатан Лима 90+2 (вторая жёлтая)