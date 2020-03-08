Колос - Шахтер 3:4. Перестрелка в пользу фаворита

Команды решили устроить настоящий триллера на поле "Оболонь-Арены". Номинальные хозяева уверенно держали удар и каждый раз отвечали на голы "Шахтера". Но по итогу, сказался класс и опыт донецкой команды, которая сумела вырвать победу. Вряд ли футболисты "Колоса" сильно расстроены, ведь они сумели удержаться на шестом месте и теперь будут выступать в "элитой".

(Детальный отчет о матче ожидайте позже)

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Семен Шлончак (Черкассы)

Колос - Шахтер 3:4

Голы: Вадим Милько 37, Виталий Гавриш 66 (пен.), Вадим Милько 76 - Тайсон 12 (пен.), Жуниор Мораес 31, Тете 60, Жуниор Мораес 82

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 58), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец (Александр Черноморец 75), Павел Ореховский (Александр Бондаренко 86), Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 74), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 73), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Додо (Сергей Болбат 64)

Предупреждения: Кирилл Петров 10, Евгений Ефремов 33, Владислав Емец 33, Вадим Милько 56 - Жуниор Мораес 41, Тете 45, Сергей Кривцов 65, Маркос Антонио 84, 90+5

Удаление: Маркос Антонио 90+5