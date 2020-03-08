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Колос - Шахтер 3:4. Перестрелка в пользу фаворита

Премьер-лига
(1 голосов)

Несмотря на поражение, команда Костышина удержалась на шестой строчке

Колос - Шахтер 3:4. Перестрелка в пользу фаворита
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды решили устроить настоящий триллера на поле "Оболонь-Арены". Номинальные хозяева уверенно держали удар и каждый раз отвечали на голы "Шахтера". Но по итогу, сказался класс и опыт донецкой команды, которая сумела вырвать победу. Вряд ли футболисты "Колоса" сильно расстроены, ведь они сумели удержаться на шестом месте и теперь будут выступать в "элитой".

(Детальный отчет о матче ожидайте позже)

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Семен Шлончак (Черкассы)
Колос - Шахтер 3:4
Голы: Вадим Милько 37, Виталий Гавриш 66 (пен.), Вадим Милько 76 - Тайсон 12 (пен.), Жуниор Мораес 31, Тете 60, Жуниор Мораес 82
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 58), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец (Александр Черноморец 75), Павел Ореховский (Александр Бондаренко 86), Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 74), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 73), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Додо (Сергей Болбат 64)
Предупреждения: Кирилл Петров 10, Евгений Ефремов 33, Владислав Емец 33, Вадим Милько 56 - Жуниор Мораес 41, Тете 45, Сергей Кривцов 65, Маркос Антонио 84, 90+5
Удаление: Маркос Антонио 90+5

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В статье: Тайсон Вадим Милько Виталий Гавриш Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Колос (Ковалевка) Тете
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(1 голосов)
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Комментарии (13)
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таврия19752009 (симферополь)
08.03.2020 в 19:23
Судья весь второй тайм все в пользу колоса .3 гол Колоса с левого штрафного и офсайда 100%
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
08.03.2020 в 19:21
Каштру физрук .защита и Пятов дно.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 19:18
Хорошая игра, таких бы побольше. Одно но... Первый гол с левейшего пенальти , и Тайсон, забив левака, празднуя, прикрыл личико ручкой, изображая плачущего мальчика. Хорошо , что не писающего. Некрасиво...
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.03.2020 в 19:06
Шахтёр ' с победой, Калос- с прекрасным настроем и крепкой командой!
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.03.2020 в 19:07
Колос
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+1
0
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scorpius (Ck)
08.03.2020 в 19:09
Здесь есть редактор комментов)
0
-2
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scorpius (Ck)
08.03.2020 в 19:04
Классная игра, каких у нас мало, спасибо обеим командам и Колосу в первую очередь - добро пожаловать в топ 6, такой футбол нам нужен!!
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 19:02
Так играть нельзя.Шахтёр устроил собственноручную дискредитацию на глазах у немцев.Идет плавная деградация команды.
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+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.03.2020 в 19:00
Уволить Луччи на*уй. 9 красных в 6 матчах. Я ваши рты е*ал судьишки.
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 19:02
Не нервничайте. Почти все карточки по делу. Костоломов надо учить .
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.03.2020 в 19:09
Ну да, то в АПЛ судьи плохие и ничего не понимают в судействе.
+1
0
alexfc (Киев)
08.03.2020 в 19:22
ВАр просто ставит костоломов на свои места. Если без него можно біло проскочить, то сейчас надо в футбол играть.
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:59
Тем интересней будет борьба в верхней шестерке ...!
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