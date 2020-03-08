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Егише Меликян: Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Львова" прокомментировал ничью с "Карпатами"

Егише Меликян: Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо
Новина українською

Главный тренер ПФК "Львова" Егише Меликян поделился впечатлениями после львовского дерби с "Карпатами" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Мы расстроены, потому что хотели получить сегодня победу. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть.

У нас не получилось это сделать из-за того, что "Карпаты" играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье. Ребята во втором тайме физически уступили сопернику, ведь были уставшие после дороги. Также два лидера команды не участвовали в сегодняшнем поединке, тоже повлияло на результат.

Болельщики - это мотивация для футболистов, "Карпаты" имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо", - поделился Егише Меликян.

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В статье: ФК Львов Эгише Меликян УПЛ Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
08.03.2020 в 18:31
Став гру в пас...бо то просто ахтунг...дві-три передачі на два метри віддати не можуть.
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