Егише Меликян: Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо

Главный тренер ПФК "Львова" Егише Меликян поделился впечатлениями после львовского дерби с "Карпатами" в рамках 22-го тура УПЛ.

"Мы расстроены, потому что хотели получить сегодня победу. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть.

У нас не получилось это сделать из-за того, что "Карпаты" играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье. Ребята во втором тайме физически уступили сопернику, ведь были уставшие после дороги. Также два лидера команды не участвовали в сегодняшнем поединке, тоже повлияло на результат.

Болельщики - это мотивация для футболистов, "Карпаты" имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо", - поделился Егише Меликян.