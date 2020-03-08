Премьер-лига
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Мариуполь получил две красные за первый тайм. Первое удаление после просмотра VAR
Подопечные Бабича остались вдевятером
В рамках 22-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Мариуполь".
У гостей в первом тайме арбитр удалил двоих игроков. Сначала красную карточку на 23-й минуте получил защитник "азовцев" Сергей Чоботенко. Примечательно, что судья удалил 23-летнег игрока "Мариуполя" после просмотра VAR.
А спустя 16 минут красную также получил полузащитник гостей Сергей Яворский.
Таким образом, "Мариуполь" провел концовку первой половины встречи и выйдет на вторую - вдевятером.
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Комментарии (10)
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:45
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ysebe1970 (Бровары)
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