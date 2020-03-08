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Мариуполь получил две красные за первый тайм. Первое удаление после просмотра VAR

Премьер-лига
(5 голосов)

Подопечные Бабича остались вдевятером

Мариуполь получил две красные за первый тайм. Первое удаление после просмотра VAR
Новина українською

В рамках 22-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Мариуполь".

У гостей в первом тайме арбитр удалил двоих игроков. Сначала красную карточку на 23-й минуте получил защитник "азовцев" Сергей Чоботенко. Примечательно, что судья удалил 23-летнег игрока "Мариуполя" после просмотра VAR.

А спустя 16 минут красную также получил полузащитник гостей Сергей Яворский.

Таким образом, "Мариуполь" провел концовку первой половины встречи и выйдет на вторую - вдевятером.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ VAR Днепр-1
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(5 голосов)
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Комментарии (10)
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:45
Третья красная ))))... смешно ...
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+3
0
ysebe1970 (Бровары)
08.03.2020 в 18:50
Я от смотрю Городок с Стояновым и Олейниковым. Уж лучше это чем наш футбол с ВАРом..
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
08.03.2020 в 18:52
Забыл дерби Манчестера.. Все бегу туда..
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0
0
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:26
Круто. Идет бойня за место в шестерке. Киев лоббирует Колос, а Мариуполь бьётся за ничью в восемь полевых. Нежданчик)))
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
08.03.2020 в 18:35
Э ты о чем... Чувак ты хоть в политике шаришь..Колос это детище Кучмы и там всяких.. Когда это Киев лобировал Колос..
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+3
0
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:48
Какая политика. Тут бабки за лигу чемпионов на кону. Настолько вакантным второе место не было еще никогда )))... посмотрим на этот спектакль)))
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
08.03.2020 в 18:54
Какие бабки.. Ты о чем.. Тут ДИНАМО пролетает.. Наш уровень ниже плинтуса.. Или ты веришь что наши команды выйдут туда.. Схаменысь..
+1
0
Number13 (Мариуполь)
08.03.2020 в 18:23
Мудозвону сашекхм привет...
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0
-2
ysebe1970 (Бровары)
08.03.2020 в 18:08
Наши судьи не умеют судить а тут ВАР.. Это все равно что алкашу дать спиртометр что бы он определял градусы .. Ну зачем нам ВАР..
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 18:01
Нежданчик. ВАРановский рулит...
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+2
0

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