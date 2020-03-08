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Мариуполь заработал три удаления в матче с Днепром-1

Премьер-лига
(2 голосов)

"Моряки" заканчивают поединок с днепрянами ввосьмером

Мариуполь заработал три удаления в матче с Днепром-1
Новина українською

В рамках 22-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Мариуполь".

Гости заработали в этом матче три удаления. В первом тайме на 23-й минуте арбитр встречи после просмотра VAR показал красную карточку для защитника Сергея Чоботенко.

А на 39-й минуте также красную увидел перед собой хавбек "азовцев" Сергей Яворский.

А уже на 75-й минуте полузащитник "Мариуполя" 22-летний Данило Игнатенко удалился с поля.

"Моряки" заканчивают поединок ввосьмером.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Днепр-1
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(2 голосов)
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Комментарии (9)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.03.2020 в 19:16
У нас Лучано учит судей по бразильской системе как в Ералаше.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 19:14
ВАРановський загнав будку в будку... Таке буває...)))
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
08.03.2020 в 19:04
Народ, будь ласка, підкажіть хто знає, дискви на Кубок теж розповсюджуються?
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 19:22
Ні, якщо це не довготривала дисква
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
08.03.2020 в 19:03
Вы можете не поверить. но игра вовсе не была грубой. Первая красная - на совести Монзуль - Арановского. Остальные- за совокупность мелких фолов. Как-то всё бесславно получилось. Не игра, а фигня какая-то. Мне кажется даже Днепр не очень радовался ТАКОЙ победе...
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+3
0
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 18:54
Слава Кати Монзуль покоя не давала. Встречайте !!! Новая звезда судейского корпуса ))))
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+2
-3
C_Ballack (Днепр)
08.03.2020 в 19:02
Ну все по делу
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 19:08
Зоря тоже так думала ... сначала )
+1
-2
SSFC (Белозерье)
08.03.2020 в 18:53
І щоб сильно було на чому посперечатись, то немає...самі винні!
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+3
0

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