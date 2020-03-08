Премьер-лига
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Мариуполь заработал три удаления в матче с Днепром-1
"Моряки" заканчивают поединок с днепрянами ввосьмером
В рамках 22-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Мариуполь".
Гости заработали в этом матче три удаления. В первом тайме на 23-й минуте арбитр встречи после просмотра VAR показал красную карточку для защитника Сергея Чоботенко.
А на 39-й минуте также красную увидел перед собой хавбек "азовцев" Сергей Яворский.
А уже на 75-й минуте полузащитник "Мариуполя" 22-летний Данило Игнатенко удалился с поля.
"Моряки" заканчивают поединок ввосьмером.
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Комментарии (9)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.03.2020 в 19:16
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 19:14
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тутти-10 (Сумська область)
08.03.2020 в 19:04
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.03.2020 в 19:22
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Siren05 (Мариуполь)
08.03.2020 в 19:03
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+3
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simargl (Чернигов)
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C_Ballack (Днепр)
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simargl (Чернигов)
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SSFC (Белозерье)
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