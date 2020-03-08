Мариуполь заработал три удаления в матче с Днепром-1

В рамках 22-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Мариуполь".

Гости заработали в этом матче три удаления. В первом тайме на 23-й минуте арбитр встречи после просмотра VAR показал красную карточку для защитника Сергея Чоботенко.

А на 39-й минуте также красную увидел перед собой хавбек "азовцев" Сергей Яворский.

А уже на 75-й минуте полузащитник "Мариуполя" 22-летний Данило Игнатенко удалился с поля.

"Моряки" заканчивают поединок ввосьмером.