Стали известны шестёрки УПЛ на второй этап чемпионата

После сегодняшний матчей команды украинской Премьер-лиги делятся на шестёрки, и их теперь ожидают ещё два круга в мини-турнирах.

Таблица после первого этапа УПЛ. Команды между шестёрками выделены цветом

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 22 19 2 1 59-14 +45 59 2 Динамо 22 14 3 5 44-17 +27 45 3 Заря 22 13 4 5 39-18 +21 43 4 Десна 22 13 3 6 36-15 +21 42 5 ФК Александрия 22 11 4 7 30-23 +7 37 6 Колос 22 8 2 12 25:39 -14 26 7 СК Днепр-1 22 7 4 11 26:34 -8 25 8 ФК Мариуполь 22 6 7 9 21:35 -14 25 9 ФК Львов 22 5 5 12 16-35 -19 20 10 Ворскла 22 6 2 14 15-38 -23 20 11 Олимпик 22 5 3 14 17-37 -20 18 12 Карпаты 22 2 7 13 17-40 -23 13

Второй этап чемпионата пройдёт с 14 марта по 16 мая.

Напомним, что на втором этапе очки, набранные в первой части сезона сохранются. Чемпион Украины по итогам сезона сыграет в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. Вторая команда будет стартовать в третьей квалификации ЛЧ. Третье место (если Кубок возьмёт вице-чемпион) получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртая команда УПЛ выйдет на старт третьего раунда отбора ЛЕ.

Команды, которые займут пятое-шестое и седьмое-восьмое (в нижней шестёрке) места, разыграют между собой путёвку во второй отборочный раунд Лиги Европы. Игры плей-офф запланированы на 20 и 24 мая.