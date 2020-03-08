Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны шестёрки УПЛ на второй этап чемпионата
Клубы прошли дистанцию в 22 тура. Осталось ещё 10
После сегодняшний матчей команды украинской Премьер-лиги делятся на шестёрки, и их теперь ожидают ещё два круга в мини-турнирах.
Таблица после первого этапа УПЛ. Команды между шестёрками выделены цветом
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|22
|19
|2
|1
|59-14
|+45
|59
|2
|Динамо
|22
|14
|3
|5
|44-17
|+27
|45
|3
|Заря
|22
|13
|4
|5
|39-18
|+21
|43
|4
|Десна
|22
|13
|3
|6
|36-15
|+21
|42
|5
|ФК Александрия
|22
|11
|4
|7
|30-23
|+7
|37
|6
|Колос
|22
|8
|2
|12
|25:39
|-14
|26
|7
|СК Днепр-1
|22
|7
|4
|11
|26:34
|-8
|25
|8
|ФК Мариуполь
|22
|6
|7
|9
|21:35
|-14
|25
|9
|ФК Львов
|22
|5
|5
|12
|16-35
|-19
|20
|10
|Ворскла
|22
|6
|2
|14
|15-38
|-23
|20
|11
|Олимпик
|22
|5
|3
|14
|17-37
|-20
|18
|12
|Карпаты
|22
|2
|7
|13
|17-40
|-23
|13
Второй этап чемпионата пройдёт с 14 марта по 16 мая.
Напомним, что на втором этапе очки, набранные в первой части сезона сохранются. Чемпион Украины по итогам сезона сыграет в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. Вторая команда будет стартовать в третьей квалификации ЛЧ. Третье место (если Кубок возьмёт вице-чемпион) получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртая команда УПЛ выйдет на старт третьего раунда отбора ЛЕ.
Команды, которые займут пятое-шестое и седьмое-восьмое (в нижней шестёрке) места, разыграют между собой путёвку во второй отборочный раунд Лиги Европы. Игры плей-офф запланированы на 20 и 24 мая.