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Премьер-лига

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Стали известны шестёрки УПЛ на второй этап чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы прошли дистанцию в 22 тура. Осталось ещё 10

Стали известны шестёрки УПЛ на второй этап чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

После сегодняшний матчей команды украинской Премьер-лиги делятся на шестёрки, и их теперь ожидают ещё два круга в мини-турнирах.

Таблица после первого этапа УПЛ. Команды между шестёрками выделены цветом

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 22 19 2 1 59-14 +45 59
2 Динамо 22 14 3 5 44-17 +27 45
3 Заря 22 13 4 5 39-18 +21 43
4 Десна 22 13 3 6 36-15 +21 42
5 ФК Александрия 22 11 4 7 30-23 +7 37
6 Колос 22 8 2 12 25:39 -14 26
7 СК Днепр-1 22 7 4 11 26:34 -8 25
8 ФК Мариуполь 22 6 7 9 21:35 -14 25
9 ФК Львов 22 5 5 12 16-35 -19 20
10 Ворскла 22 6 2 14 15-38 -23 20
11 Олимпик 22 5 3 14 17-37 -20 18
12 Карпаты 22 2 7 13 17-40 -23 13

Второй этап чемпионата пройдёт с 14 марта по 16 мая.

Напомним, что на втором этапе очки, набранные в первой части сезона сохранются. Чемпион Украины по итогам сезона сыграет в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. Вторая команда будет стартовать в третьей квалификации ЛЧ. Третье место (если Кубок возьмёт вице-чемпион) получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртая команда УПЛ выйдет на старт третьего раунда отбора ЛЕ.

Команды, которые займут пятое-шестое и седьмое-восьмое (в нижней шестёрке) места, разыграют между собой путёвку во второй отборочный раунд Лиги Европы. Игры плей-офф запланированы на 20 и 24 мая.

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Комментарии (3)
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Djon (Киев)
08.03.2020 в 19:16
Команды, которые займут пятое-шестое и седьмое-восьмое (в нижней шестёрке) места, разыграют между собой путёвку во второй отборочный раунд Лиги Европы.Полнейший идиотизим. Путевку должна получит 5 команда без розыгрышей.
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
08.03.2020 в 19:17
Гуру, вещайте еще, мы зписываем!
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0
-2
Djon (Киев)
08.03.2020 в 19:25
Записывай. Футбольным "экспертам " из города, который просрал Металлст, Харьков и Гелиос остается только записывать за футбольными городами Украины.
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