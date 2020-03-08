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Днепр-1 - Мариуполь 3:0. Как похоронить шансы своими руками

Премьер-лига
(3 голосов)

Азовцы остаются во второй шестерке

Днепр-1 - Мариуполь 3:0. Как похоронить шансы своими руками
UA-Футбол
Новина українською

Новая формула проведения чемпионата, предусматривающий плей-офф за одну путевку в Лигу Европы между командами из двух шестерок, оставляла варианты на финише первого этапа. С одной стороны, почетно соревноваться с лучшими - это априори более высокий зрительский интерес, возможность прогрессировать из-за конкуренции с сильными соперниками. С другой - за счет противостояния с командами более низкого уровня можно существенно повысить собственную уверенность и сохранить силы на стыковые матчи. Что в этом случае лучше - каждый решает для себя сам.

Из двух соперников шанс прорваться в первую шестерку оставался у "Мариуполя". Нужно было обыграть "Днепр-1" и рассчитывать, что "Шахтер" не подарит очки "Колосу". Александр Бабич вернул в основу Федорчука в центр поля, Валерий заменил Чеха. А вот молодой Кулаков остался на острие атаки, из глубины ему должны были помогать Топалов и Мишнев. Фланги тренер азовцев доверил Кирюханцеву и Горбунову, а в центре защиты действовала тройка Дава - Яворский - Чоботенко.

Тактику Дмитрия Михайленко можно охарактеризовать как 4-1-2-1-2, известную как ромб. Батагов закрывал опорную зону, Кравченко и Вакулко действовали в районе центрального круга, а Булеца - как центральный атакующий хавбек под двумя форвардами - Хобленко и Супрягой. Наконец вернулся в состав Сваток, который стал партнером Логинова в центре защиты.

Особенностью этих команд является их склонность к контратакующей игре. Ни хозяева, ни гости не спешили (или, скорее, не понимали как) захватить территорию. Очевидно, игра так и продолжалась бы - в тактические поддавки, если бы не VAR. На 22-й минуте Чоботенко пошел в грубый подкат в центре поля против Вакулко. Арбитр Евгений Арановский сначала оценил фол предупреждением, но после подсказки видеоассистента и просмотра повтора изменил свое решение - красная. Игнатенко, который пытался что-то доказать арбитру, еще и получил желтую за разговоры (это важный момент в будущем).

"Мариуполь" отошел на свою половину поля, позволив "Днепру-1" разыгрывать мяч. Впрочем, у подопечных Михайленко это получалось не лучшим образом. И если бы азовцы оставалось хотя бы в таком составе, не факт, что хозяева смогли бы дожать соперника. Но еще до перерыва "Днепр-1" получил еще большее численное преимущество. Сергей Яворский за три минуты успел получить две желтые карточки и покинул поле. И только в компенсированное к первому тайму время днепряне создали первые опасные моменты - в обоих случаях издалека пробивал Булеца. Сначала мяч прошел мимо стойки, затем после небольшого рикошета свое мастерство пришлось демонстрировать Гальчуку.

На второй тайм Михайленко снял Батагова и выпустил Чичикова, Бабич вместо форварда Кулакова выпустил второго центрбека - Тищенко. 11 против 9 - в такой ситуации нужен подвиг. Он был возможен до тех пор, пока мяч не побывал в сетке ворот команды, играющей в меньшинстве. "Мариуполя" хватило на 20 минут. Днепряне катали мяч с фланга на фланг, пытаясь сбросить под удар Булеце. Сергей бил при первой же возможности.

Однако первым отличился не он, а Чичиков. Наконец "Днепру-1" удалось разыграть комбинацию в штрафной, Адамюк справа головой сбросил на противоположную штангу, откуда Чичиков сгруппировавшись пробил в угол. На этом можно было ставить точку. Впрочем, Даниил Игнатенко решил еще добавить красных красок поединку - хавбек локтем отмахнулся от Кравченко и получил вторую желтую. Азовцы остались ввосьмером.

За оставшееся время "Днепр-1" успел забить дважды. Булеца наконец достиг цели, реализовав штрафной (потом была еще стойка), а Чичиков спокойно разобрался с защитой и положил мяч в угол, оформив дубль.

Бесспорно, ключевым моментом в игре стали удаления. На первый взгляд, три - это уже слишком. Но по большому счету в каждом из эпизодов арбитр имел все основания доставать из кармана карточку. Кто виноват азовцам, что они грубо фолили в районе центральной линии и не держали эмоции под контролем. Как следствие, вторую часть чемпионата они проведут во второй шестерке, в которой будут соревноваться за победу именно с "Днепром-1".

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
Восьмое марта. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Чичиков 68, Булеца 81, Чичиков 88
"Днепр-1": Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой - Вакулко (Снижко 64), Батагов (Чичиков 46), Кравченко, Булеца - Супряга (Коркишко 70), Хобленко
Тренер: Дмитрий Михайленко
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцева, Дава, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Полегенько 67) - Игнатенко, Федорчук, Мишнев, Топалов (Фомин 60) - Кулаков (Тищенко 46)
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Игнатенко 22 Яворский 36, Мишнев 77
Удаление: Чоботенко 22 (после VAR), Яворский 39 (вторая желтая), Игнатенко 76 (вторая желтая)

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Чичиков СК Днепр-1 Сергей Булеца
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Комментарии (10)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
08.03.2020 в 19:25
Дело Монзуль живёт и процветает:)))А так - сами виноваты, как всегда всё в последнем матче решалось. А в этот раз не повезло. Но это, наверное, и к лучшему. Ибо 6 место так 6-м бы и осталось.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
08.03.2020 в 19:09
Вы можете не поверить. но игра вовсе не была грубой. Первая красная - на совести Монзуль - Арановского. Остальные- за совокупность мелких фолов. Как-то всё бесславно получилось. Не игра, а фигня какая-то. Мне кажется даже Днепр не очень радовался ТАКОЙ победе...
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+2
-1
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scorpius (Ck)
08.03.2020 в 19:07
На местных форумах ходили слухи, что крото-судьи затянут Марик в первую шестерку. Наверное что-то пошло не так...
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+2
0
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 19:04
Нервы. Ждем встречи Колоса и Мариуполя в борьбе за место в еврокубках
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+3
-1
aleksandrdre (Краматорск)
08.03.2020 в 19:00
И хорошо что не попали в шестерку.Колос еще покажет класс и у дырявых заберет очки. Всем побед кроме"НАРОДНОГО ДРЫНАМА"
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+2
-8
Salming (Полтава)
08.03.2020 в 19:03
Ну и кротовне шаровых 6 очков не будет.
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+7
-2
support (Kyiv)
08.03.2020 в 19:05
Они уже чемпионы, очнись
+3
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.03.2020 в 19:07
Так ненавидеть Динамо может только обоссаный динамовским фанатом черт!)))
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+5
-3
Донецкий легион (Ugledar)
08.03.2020 в 19:14
Та не суетись под клиентом.И с праздиком вас девочки
+2
0
Донецкий легион (Ugledar)
08.03.2020 в 19:19
Сегодня вам цветочков надарили,так не забудьте гнезда наделать совам.А то пропадут
+2
-1

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