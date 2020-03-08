Дмитрий Михайленко: Странная игра. Мариуполь оказался в очень трудной ситуации

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после победы над "Мариуполем" в рамках 22-го тура УПЛ.

— Странная игра. На моей практике это первый случай с тремя удалениями в составе одной команды. Считаю, соперник оказался в очень трудной ситуации. Во втором тайме мы давили и сумели забить первый мяч, после которого соперник, кажется, уже сдался.

— Несмотря на численное большинство, вы нервничали. Это было связано с тем, что не все получалось у ворот соперника?

— Да, переживания были связаны именно с этим. Мы не могли верно построить атаку, чтобы создать момент, нанести удар из пределов штрафной. Начали подавать верхом, но соперник очень хорошо играет головой - особенно этим отмечаются Яворский и Дава. Надо было доставлять мяч в штрафную низом. Мы в перерыве пытались это изменить, и первый гол пришел именно таким образом.

— Ваш коллега сказал, что они просили "Днепр-1" выбить мяч, когда их игрок получил травму, и они остались ввосьмером, чтобы сделать замену. Вы можете это прокомментировать?

— Честно говоря, не помню этот момент. Не могу прокомментировать. Что же касается правомерности красных карточек, то с ВАРом футбол становится более справедливым. ВАР может обжаловать или подтвердить красную карточку или взятия ворот.

— Булеца во втором тайме выглядел значительно активнее. Вы дали ему какую-то установку в перерыве?

— Я не стал бы сейчас анализировать игру, потому что соперник был в очень тяжелой ситуации. Мы видим ошибки при равных составах, и при таких условиях будем оценивать игру.