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Сергей Шебек проанализировал три удаления в матче Днепр-1 - Мариуполь

Премьер-лига
(3 голосов)

Днепр-1 - Мариуполь 3:0. Судейский анализ матча

Сергей Шебек проанализировал три удаления в матче Днепр-1 - Мариуполь
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт Сергей Шебек проанализировал судейство матча "Днепр-1" - "Мариуполь", в котором Евгений Арановский удалил трех футболистов гостей.

- Бенефис Арановского – три удаления. Но второе и третье удаления – полностью оправданы. Игроки "Мариуполя" сами виноваты, ведь играли неоправданно грубо. А вот насчет красной карточки Чоботенко (первое удаление в матче) можно дискутировать, - говорит Сергей Александрович.

- В судействе такой эпизод оценивают "розовой" карточкой. То есть, что-то между желтой и красной. В игре Арановский наказал Чоботенко желтой карточкой, и так могло остаться. Представим, что нет VAR и игра продолжилась – протестовал ли бы кто-то относительно этой желтой? Особых претензий не было бы. Но у нас был VAR, и на этот момент арбитр посмотрел под другим углом – через монитор. Но в динамике, в живой игре момент всегда оценивается правильнее, чем на мониторе, где нарушена динамика, добавлены крупные планы и так далее.

Я не говорю, что Арановский ошибся, показав Чоботенко красную карточку после просмотра видеоповтора, но дискутировать можно, - отметил Шебек.

Добавим, что "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" 0:3 и не попал в первую шестерку.

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В статье: ФК Мариуполь Евгений Арановский Сергей Шебек СК Днепр-1
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Комментарии (9)
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Spokoyno (Киев)
08.03.2020 в 21:08
А може навпаки? VAR допомагає все розгледіти... приймати рішення ні "в запарі" НЕГАЙНО... оцінити дійсно ШО ТАМ БУЛО! І знов визнання "рожевої" картки, а це можлива і червона, і жовта, але показувати треба тільки жовту! Може пригадаємо, що саме футбол самий травматичний вид спорту!
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0
0
миг-25 (киев)
08.03.2020 в 20:49
Донецкое зверье-от них даже Россия отказалась а мы их терпим
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+2
-1
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Усе буде добре (Київ)
08.03.2020 в 20:38
Сьогодні погоджуюсь зі Шебеком. Костоломам на полі не місце. Тому у нас й такий рівень футболу, що технічно грати просто небезпечно для здоров'я і кар'єри.
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+5
0
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 20:29
Когда видишь последствия ВАР приходит в голову мысль-надолго ли дураку стеклянный хр-н.
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+1
-2
Червяк (Донецкая)
08.03.2020 в 20:15
Чоботенко сыграл в мяч. Ноги от травы не отрывал. Подкат был сбоку. Агрессии особой не было. И жёлтая под вопросом.Яворский и Игнатенко всё по делу.
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+3
-6
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 20:27
Согласен по Чоботенко, жестко , но не грубо . Артист упал красиво. Не было бы первой красной , не было бы и остальных. Нервы ... Думаю игроки некоторых команд при игре с ВАР получают установку падать при случае и умирать . Вот как Заря вчера ....))))
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+1
-5
Хиденг (Днепр)
08.03.2020 в 20:15
Судя по всему, им таки чёткие рекомендации дали, показывать за такое красные.
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+1
0
Fan3367 (Львів)
08.03.2020 в 20:08
Всі картки по ділу
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+7
-2
Н-Махно (Мариуполь )
08.03.2020 в 20:11
не совсем
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+1
-4

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