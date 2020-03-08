Сергей Шебек проанализировал три удаления в матче Днепр-1 - Мариуполь

Судейский эксперт Сергей Шебек проанализировал судейство матча "Днепр-1" - "Мариуполь", в котором Евгений Арановский удалил трех футболистов гостей.

- Бенефис Арановского – три удаления. Но второе и третье удаления – полностью оправданы. Игроки "Мариуполя" сами виноваты, ведь играли неоправданно грубо. А вот насчет красной карточки Чоботенко (первое удаление в матче) можно дискутировать, - говорит Сергей Александрович.

- В судействе такой эпизод оценивают "розовой" карточкой. То есть, что-то между желтой и красной. В игре Арановский наказал Чоботенко желтой карточкой, и так могло остаться. Представим, что нет VAR и игра продолжилась – протестовал ли бы кто-то относительно этой желтой? Особых претензий не было бы. Но у нас был VAR, и на этот момент арбитр посмотрел под другим углом – через монитор. Но в динамике, в живой игре момент всегда оценивается правильнее, чем на мониторе, где нарушена динамика, добавлены крупные планы и так далее.

Я не говорю, что Арановский ошибся, показав Чоботенко красную карточку после просмотра видеоповтора, но дискутировать можно, - отметил Шебек.

Добавим, что "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" 0:3 и не попал в первую шестерку.