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Днепр-1 - Мариуполь 3:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Три гола и три удаления

Днепр-1 - Мариуполь 3:0. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Мариуполь".

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
Восьмое марта. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Чичиков 68, Булеца 81, Чичиков 88
"Днепр-1": Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой - Вакулко (Снижко 64), Батагов (Чичиков 46), Кравченко, Булеца - Супряга (Коркишко 70), Хобленко
Тренер: Дмитрий Михайленко
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцева, Дава, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Полегенько 67) - Игнатенко, Федорчук, Мишнев, Топалов (Фомин 60) - Кулаков (Тищенко 46)
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Игнатенко 22 Яворский 36, Мишнев 77
Удаление: Чоботенко 22 (после VAR), Яворский 39 (вторая желтая), Игнатенко 76 (вторая желтая)

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ СК Днепр-1
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