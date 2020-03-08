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Колос - Шахтер 3:4. Видеообзор матча

Премьер-лига
(4 голосов)

Было близко, но фаворит все-таки взял свое

Колос - Шахтер 3:4. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер".

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Семен Шлончак (Черкассы)
Колос - Шахтер 3:4
Голы: Вадим Милько 37, Виталий Гавриш 66 (пен.), Вадим Милько 76 - Тайсон 12 (пен.), Жуниор Мораес 31, Тете 60, Жуниор Мораес 82
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 58), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец (Александр Черноморец 75), Павел Ореховский (Александр Бондаренко 86), Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 74), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 73), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Додо (Сергей Болбат 64)
Предупреждения: Кирилл Петров 10, Евгений Ефремов 33, Владислав Емец 33, Вадим Милько 56 - Жуниор Мораес 41, Тете 45, Сергей Кривцов 65, Маркос Антонио 84, 90+5
Удаление: Маркос Антонио 90+5

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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maximalist1 (знаменка)
08.03.2020 в 20:49
такой футбол нам нужен ! Колосу респект забить 3 мяча Шахтеру и иметь столько моментов !
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 20:40
Не смотрел, к сожалению,, но судя по обзору это был день открытых дверей. Ярко . Для зрителей играли ))) прям АПЛ ...)))!!!
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