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Колос - Шахтер 3:4. Видеообзор матча
Было близко, но фаворит все-таки взял свое
Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер".
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Семен Шлончак (Черкассы)
Колос - Шахтер 3:4
Голы: Вадим Милько 37, Виталий Гавриш 66 (пен.), Вадим Милько 76 - Тайсон 12 (пен.), Жуниор Мораес 31, Тете 60, Жуниор Мораес 82
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Олег Кожушко 58), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец (Александр Черноморец 75), Павел Ореховский (Александр Бондаренко 86), Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 74), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 73), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Додо (Сергей Болбат 64)
Предупреждения: Кирилл Петров 10, Евгений Ефремов 33, Владислав Емец 33, Вадим Милько 56 - Жуниор Мораес 41, Тете 45, Сергей Кривцов 65, Маркос Антонио 84, 90+5
Удаление: Маркос Антонио 90+5