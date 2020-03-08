Мирослав Ступар: Когда Шахтер плохо играет, то тренер говорит, что виноваты судьи

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру после матча с "Колосом" обратил внимание на якобы ошибки арбитра в поле Ярослава Козыка. Однако судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар отмечает, что все решения арбитра были правильными. Все, кроме одного, в котором Козык ошибся... как раз в пользу "Шахтера".

- Когда "Шахтер" плохо играет, то тренер говорит, что виноваты судьи. Пропустили из офсайда, удаление не по делу... Но если оценивать объективно, то никакой предвзятости в отношении "Шахтера" не было. Каштру, наверное, просто искал оправдания после неуверенной игры. Кирилл Петров сфолил на Мораесу – это справедливый одиннадцатиметровый. А вот на первой компенсированной минуте первого тайма Тайсон избежал желтой карточки за очевидную "протяжку" прямой ногой по ноге соперника, который сыграл в мяч. Козык этого не видел, помощники не помогли, а потом возникла конфронтация. Тайсон должен был получить предупреждение, но Каштру почему-то об этом не сказал, - отметил эксперт.

- Относительно третьего гола "Колоса" не берусь говорить об офсайде. Богданов подал в штрафную, Пятов парировал, а Милько с правильного положения забил. Можно ставить вопрос о том, был ли офсайд при подаче, но поскольку нам камера показывала картинку под углом, никто не скажет точно. Хотя, подозреваю, для ассистента ориентиром того, что офсайда не было, была ступня кого-то из защитников "Шахтера". Одиннадцатиметровый в ворота "Шахтера" за фол Кривцова против Емца – справедливый.

И наконец – две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут – и сам виноват. Нет оснований обвинять Козыка, разве что в отсутствии предупреждения для Тайсона, - резюмировал Ступар.

Добавим, что "Шахтер" в матче 22-го тура УПЛ победил "Колос" 4:3.