Александр Бабич: Арбитр отработал "на отлично". Что нам остается? Мы пожали руки

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Днепра-1" в матче 22-го тура УПЛ.

— Проиграли, но жизнь на этой игре не заканчивается. Нужно уметь держать удар. И мы справимся с этим ударом. Будем играть во второй "шестерке" и до конца вести борьбу за стыковые матчи. Сейчас для нас главное восстановиться функционально и психологически, так как уже в среду у нас кубковый матч. Играя в меньшинстве, ребята проделали большой объем скоростной работы. Мыслями мы уже в этой игре. В Кубке будем стараться дойти до финала. В чемпионате будем пытаться выиграть вторую "шестерку" и побороться за путевку в Лигу Европы в плей-офф. Впереди еще 10 игр. Посмотрим.

— После игры Вы дождались арбитра и о чем-то с ним говорили…

— Он отработал "на отлично". Что нам остается? Только пожать руки. Тут другой момент растраивает. Мы пропустили первый гол, играя всемером. У нас два игрока уже были удалены, а Горбунову оказывали помощь. И как раз эту позицию мы не успели закрыть. Мы просили игроков "Днепра" выбить мяч для того, чтобы мы могли провести замену. Это растраивает! Понятно, мы играли в меньшинстве и "Днепр" нагнетал, обострял.

Для попадания в первую "шестерку" нам не хватило одного очка. Если вспомнить, то мы четыре очка потеряли на ровном месте: в выездном матче против "Ворсклы" упустили победу, пропустив на 92-й минуте и с "Карпатами" пропустили на 94-й. Этих очков нам, наверное, и не хватило.

— На 60-й минуте при счете 0:0 Вы выпустили нападающего Фомина. Может стоило еще одного защитника выставить?

— Нам нужен был первый нападающий для того, чтобы мы могли сохранить первый мяч и выйти в атаку. Фомин, выйдя на замену, также отрабатывал в обороне. Выпускали нападающего — хотели найти свой шанс в контратаке и забить гол. Не получилось…

— Первые два удаления ваши футболисты заработали за нарушения в центре поля. Насколько оправданы были те фолы?

— Я еще не видел видео. Но по Яворскому я могу сказать, что он был первым на мяче. Сергей сперва сыграл в мяч, а потом столкнулся с Лешей Хобленко. Был динамичный момент, надо смотреть. Эмоции зашкаливали. Удаление Чоботенко — футбол тем и прекрасен, когда есть подкаты, единоборства. И если бы там было "нарушение с целью нанесения травмы"… Зная Чоботенко, если бы Сергей хотел нанести травму, то тот игрок остался бы лежать на газоне. Чоботенко играл "в мяч". Да, агрессивно, но в мяч! Рефери так трактовал тот эпизод. Желтая карточка еще понять можно, но прямое удаление? Как для меня это уже не футбол, а балет.