Руслан Костышин: Для нас Шахтер - это команда с другой планеты

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Шахтера" в матче 22-го тура УПЛ.

– Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил "Днепр-1". И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Закончи мы свой матч вничью, набери драгоценное очко, была бы и наша заслуга. А так – поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качество игры и характер оставляет довольным. Я говорил после "Динамо": что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся.

– Все мы понимаем, какое у вас сейчас настроение. Поражение на поле, но воспринимается как победа. У вас уже были в карьере такие поединки?

– Нет, такого не было. Были эмоциональные. С тем же "Шахтером" сыграли 0:0 в 2001 году… Поражения разные бывают. За сегодняшнее не стыдно. И все равно, если вытаскиваешь такие матчи с 1:3 на 3:3, нужно доводить хотя бы до ничейного результата, а не пропускать. Будем исправляться и учиться на своих ошибках.

– Не зазорно проиграть 3:4 такому сопернику, с разницей в классе и опыте...

– Разница в классе действительно огромная. Такое ощущение, что "Шахтер" играл, как в поговорке "Вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим". Скорость футболистов соперника намного выше. Конкретно для нас это команда с другой планеты. И все равно у нас были отрезки, когда мы закрывали "Шахтер", полностью владели преимуществом. Понимаю, что противник играл по счету, и еще помнил о другом матче, где-то перестраховывался, не шел в некоторые стыки, возможно, не включался до конца. В любом случае нас удовлетворила наша игра, а счет – нет.

– Теперь у вас будет 10 матчей с такими "монстрами", участниками еврокубков…

– Важно найти эмоциональный подход к ребятам. Выше шестого места, скорее всего, не поднимемся – очень большой отрыв. Крайне тяжело найти мотивацию. Подумаем, что с этим делать. Возможно, будет какая-то ротация, получат время те, кто меньше играл. В плане психологии нужно хорошо подготовиться к верхней шестерке.