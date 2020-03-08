Луиш Каштру: Чаще всего я не говорю о судействе, но сегодня это было чересчур уж явно

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над "Колосом" в рамках 22-го тура УПЛ.

– Какие у вас впечатления от прошедшего поединка?

– Очень сложно его анализировать. Играть в футбол на таком поле практически невозможно. Думаю, украинская лига должна обратить на это внимание. Мы с "Колосом" играли на таком газоне, где невозможно быть в нормальных кондициях.

– Вы ожидали такой самоотдачи от дебютанта Премьер-лиги? Для "Колоса" было очень важно зацепиться за очки, чтобы попасть в первую шестерку.

– Да, ожидал. Мы прекрасно знали, что нам предстоит. По отдаче и качествам, которые "Колос" демонстрировал в течение всего сезона, соперник понимал, что попадание в первую шестерку зависит от него. Мы знали, что в решающий момент "Колос" будет отдавать на поле все. До счета 2:0 игра шла отлично, была полностью под нашим контролем. Вторую половину мы начали достаточно хорошо, забили, но ковалевцы вновь вернулись в игру. При счете 2:3 у них появилась надежда. Третий гол "Колоса", 3:3 – это фол, которого в принципе нет, и офсайд, который есть. И в конце наш футболист получил красную карточку в эпизоде, где он даже не касается соперника. Я уже пересмотрел тот фрагмент. Видел его и тогда, и сказал об этом арбитру. Чаще всего я не говорю о судействе, но сегодня это было чересчур уж явно. Кроме наших ошибок также судьи совершили достаточное количество ошибок. Поздравляю "Колос" и главного тренера, который великолепно работает в течение сезона. Думаю, нужно продолжать в том же духе.

– Коноплянка может с максимальной эффективностью проводить все 90 минут?

– Зависит от него. Тренеры делают только то, что показывают им игроки. Футболисты являются составляющими команды на поле, не тренеры.

– Бондарь – капитан чемпионов мира среди молодежи. Он прогрессирует? Каков его потенциал?

– Да. Я очень верю в него. Он провел уже несколько матчей в стартовом составе "Шахтера", прибавляет, нравится нам. Очень профессиональный игрок и очень хороший человек.