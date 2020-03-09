Вратарь ФК Львов: На 8 марта не удалось порадовать болельщиков, но через неделю - тот же соперник

Голкипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский прокомментировал нулевую ничью с "Карпатами" во вчерашнем матче 22 тура УПЛ.

По его словам, на 8 марта в дерби хотелось порадовать болельщиков забитыми голами.

Как видите, отличиться не удалось. Вышла тяжеловатая игра без забитых мячей. Болельщикам такое, разумеется, не нравится. Но ничего, через неделю снова встретимся с тем же соперником. Будем во всеоружии: и они, и мы. Будет интересная игра, поэтому ...приходите на стадион!

- Вы были в эпицентре событий с бросанием фанатами "Карпат" светошумовых гранат, из-за которых во втором тайме на несколько минут прекращали матч. Уши не закладывает?