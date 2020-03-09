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Вратарь ФК Львов: На 8 марта не удалось порадовать болельщиков, но через неделю - тот же соперник
Теперь - 14 марта
Голкипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский прокомментировал нулевую ничью с "Карпатами" во вчерашнем матче 22 тура УПЛ.
По его словам, на 8 марта в дерби хотелось порадовать болельщиков забитыми голами.
Как видите, отличиться не удалось. Вышла тяжеловатая игра без забитых мячей. Болельщикам такое, разумеется, не нравится.
Но ничего, через неделю снова встретимся с тем же соперником. Будем во всеоружии: и они, и мы. Будет интересная игра, поэтому ...приходите на стадион!
- Вы были в эпицентре событий с бросанием фанатами "Карпат" светошумовых гранат, из-за которых во втором тайме на несколько минут прекращали матч. Уши не закладывает?
Да нет ...Когда ты настроен на игру, это не имеет значения. Фаны что-то кричат, бросают. Но ты полностью в игре - не видишь этого. Уже после матча, когда просматриваешь моменты, начинаешь замечать.