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Вратарь ФК Львов: На 8 марта не удалось порадовать болельщиков, но через неделю - тот же соперник

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь - 14 марта

Вратарь ФК Львов: На 8 марта не удалось порадовать болельщиков, но через неделю - тот же соперник
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Голкипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский прокомментировал нулевую ничью с "Карпатами" во вчерашнем матче 22 тура УПЛ.

По его словам, на 8 марта в дерби хотелось порадовать болельщиков забитыми голами.

Как видите, отличиться не удалось. Вышла тяжеловатая игра без забитых мячей. Болельщикам такое, разумеется, не нравится.

Но ничего, через неделю снова встретимся с тем же соперником. Будем во всеоружии: и они, и мы. Будет интересная игра, поэтому ...приходите на стадион!

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- Вы были в эпицентре событий с бросанием фанатами "Карпат" светошумовых гранат, из-за которых во втором тайме на несколько минут прекращали матч. Уши не закладывает?

Да нет ...Когда ты настроен на игру, это не имеет значения. Фаны что-то кричат, бросают. Но ты полностью в игре - не видишь этого. Уже после матча, когда просматриваешь моменты, начинаешь замечать.

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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский Карпаты (Львов)
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