Гонка бомбардиров УПЛ. Мораес выиграл первый этап, форвард Десны второй

Собственно, в том, что нападающий "Шахтера" будет первым в рейтинге по итогам 22-х туров, никто не сомневался. Слишком большим было его преимущество, которому не помешала серия из трех туров без забитых мячей. В игре против "Колоса" Жуниор Мораес выстрелил дублем и увеличил свой актив до 17 результативных ударов. Стоит заметить, что бразилец с украинским паспортом вообще является самым полезным игроком чемпионата, ведь на его счету также шесть результативных передач.

На чистое второе место вышел форвард "Десны" Александр Филиппов, который в очном противостоянии обошел Леднева. У Богдана тоже были шансы, но после его удара мяч попал в перекладину.

Между тем, Тайсон, реализовав пенальти, догнал своего партнера по команде Марлоса - у обоих по девять голов и 4-5 места. Представители "Динамо" - Вербич и Цыганков, а также Владислав Супряга в этом туре промолчали. Хотя у форварда "Днепра-1" была неплохая возможность, учитывая, что "Мариуполь" играл с двумя удалениями (пока Влад был на поле).