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Гонка бомбардиров УПЛ. Мораес выиграл первый этап, форвард Десны второй

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор сказал свое слово

Гонка бомбардиров УПЛ. Мораес выиграл первый этап, форвард Десны второй
UA-Футбол
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Собственно, в том, что нападающий "Шахтера" будет первым в рейтинге по итогам 22-х туров, никто не сомневался. Слишком большим было его преимущество, которому не помешала серия из трех туров без забитых мячей. В игре против "Колоса" Жуниор Мораес выстрелил дублем и увеличил свой актив до 17 результативных ударов. Стоит заметить, что бразилец с украинским паспортом вообще является самым полезным игроком чемпионата, ведь на его счету также шесть результативных передач.

На чистое второе место вышел форвард "Десны" Александр Филиппов, который в очном противостоянии обошел Леднева. У Богдана тоже были шансы, но после его удара мяч попал в перекладину.

Между тем, Тайсон, реализовав пенальти, догнал своего партнера по команде Марлоса - у обоих по девять голов и 4-5 места. Представители "Динамо" - Вербич и Цыганков, а также Владислав Супряга в этом туре промолчали. Хотя у форварда "Днепра-1" была неплохая возможность, учитывая, что "Мариуполь" играл с двумя удалениями (пока Влад был на поле).

Читайте такжеСтали известны шестёрки УПЛ на второй этап чемпионата

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 17 (1) 19 0.89
2 Александр Филиппов Десна 12 (2) 20 0.6
3 Богдан Леднев Заря 11 (1) 20 0.55
4 Марлос Шахтер 9 (1) 16 0.56
5 Тайсон Шахтер 9 (3) 16 0.56
6 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
7 Беньямин Вербич Динамо 8 (2) 17 0.47
8 Владислав Супряга СК Днепр-1 8 (2) 17 0.47
9 Виктор Цыганков Динамо 8 (3) 20 0.4
10 Дмитрий Хлёбас Десна 7 13 0.54
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В статье: Жуниор Мораес Александр Филиппов Богдан Леднев
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
09.03.2020 в 09:16
А у Динамо он бы Мораес поехал бы в Китай а играл бы Беседин на допинге
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