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Гонка бомбардиров УПЛ. Мораес выиграл первый этап, форвард Десны второй
Жуниор сказал свое слово
Собственно, в том, что нападающий "Шахтера" будет первым в рейтинге по итогам 22-х туров, никто не сомневался. Слишком большим было его преимущество, которому не помешала серия из трех туров без забитых мячей. В игре против "Колоса" Жуниор Мораес выстрелил дублем и увеличил свой актив до 17 результативных ударов. Стоит заметить, что бразилец с украинским паспортом вообще является самым полезным игроком чемпионата, ведь на его счету также шесть результативных передач.
На чистое второе место вышел форвард "Десны" Александр Филиппов, который в очном противостоянии обошел Леднева. У Богдана тоже были шансы, но после его удара мяч попал в перекладину.
Между тем, Тайсон, реализовав пенальти, догнал своего партнера по команде Марлоса - у обоих по девять голов и 4-5 места. Представители "Динамо" - Вербич и Цыганков, а также Владислав Супряга в этом туре промолчали. Хотя у форварда "Днепра-1" была неплохая возможность, учитывая, что "Мариуполь" играл с двумя удалениями (пока Влад был на поле).
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|17 (1)
|19
|0.89
|2
|Александр Филиппов
|Десна
|12 (2)
|20
|0.6
|3
|Богдан Леднев
|Заря
|11 (1)
|20
|0.55
|4
|Марлос
|Шахтер
|9 (1)
|16
|0.56
|5
|Тайсон
|Шахтер
|9 (3)
|16
|0.56
|6
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|7
|Беньямин Вербич
|Динамо
|8 (2)
|17
|0.47
|8
|Владислав Супряга
|СК Днепр-1
|8 (2)
|17
|0.47
|9
|Виктор Цыганков
|Динамо
|8 (3)
|20
|0.4
|10
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|7
|13
|0.54