Главный тренер Колоса высказался о перспективах команды в первой шестерке

Наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал попадание своей команды в верхнюю шестерку УПЛ по итогам 22 тура.

Понимаете, главное, что мы не вылетим. Команде это не грозит. Радуемся прежде всего из-за этого.

А попасть в верхнюю шестерку - очень престижно для каждого футболиста. Если бы кто-то год назад сказал, что мы будем играть переходные матчи за еврокубки, никто бы нам не поверил. А это случилось. И уже через 10 туров нас ждут такие игры.

В верхней шестерке у других команд большой отрыв, даже перед Александрией. Перспективы 5 места? Тоже переходные матчи, к 4-му мы не дотянемся.