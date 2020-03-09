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Главный тренер Колоса высказался о перспективах команды в первой шестерке

Премьер-лига
(3 голосов)

От вылета себя обезопасили

Главный тренер Колоса высказался о перспективах команды в первой шестерке
Новина українською

Наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал попадание своей команды в верхнюю шестерку УПЛ по итогам 22 тура.

Понимаете, главное, что мы не вылетим. Команде это не грозит. Радуемся прежде всего из-за этого.

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А попасть в верхнюю шестерку - очень престижно для каждого футболиста. Если бы кто-то год назад сказал, что мы будем играть переходные матчи за еврокубки, никто бы нам не поверил. А это случилось. И уже через 10 туров нас ждут такие игры.

В верхней шестерке у других команд большой отрыв, даже перед Александрией. Перспективы 5 места? Тоже переходные матчи, к 4-му мы не дотянемся.

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В статье: Руслан Костышин ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Профутбол

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