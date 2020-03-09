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Дебютант Карпат нашел объяснение безголевой ничьей в львовском дерби
На "очечко" в копилку" получили же?
Полузащитник "зелено-белых" Алексей Хахлев провел свой первый поединок в стартовом составе.
И поделился впечатлениями от матча с ФК "Львов".
Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Мы хотели получить максимальный результат, однако по разным причинам нам не удалось этого сделать.
Небольшое количество ударов по воротам? Все понимают принципиальность матча. Цена ошибки была слишком большой. Судьбу такой игры могут решить детали.
Наверное, именно поэтому каждая команда действовала с огромной осторожностью и осмотрительностью. Особенно это касалось игры в обороне, где футболисты пытались сыграть как можно компактнее.
Тот факт, что мы завершили регулярную часть УПЛ на последнем месте, безусловно, имеет значение. Каждый из нас переживает из-за этого. Как по мне, то это не то место, которое должны занимать «Карпаты». С каждым поединком мы добавлять и получать очки, которые нам очень необходимы
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