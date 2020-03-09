Дебютант Карпат нашел объяснение безголевой ничьей в львовском дерби

Полузащитник "зелено-белых" Алексей Хахлев провел свой первый поединок в стартовом составе.

И поделился впечатлениями от матча с ФК "Львов".

Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Мы хотели получить максимальный результат, однако по разным причинам нам не удалось этого сделать.

Небольшое количество ударов по воротам? Все понимают принципиальность матча. Цена ошибки была слишком большой. Судьбу такой игры могут решить детали.