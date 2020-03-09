  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебютант Карпат нашел объяснение безголевой ничьей в львовском дерби
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютант Карпат нашел объяснение безголевой ничьей в львовском дерби

Премьер-лига
(1 голосов)

На "очечко" в копилку" получили же?

Дебютант Карпат нашел объяснение безголевой ничьей в львовском дерби
Новина українською

Полузащитник "зелено-белых" Алексей Хахлев провел свой первый поединок в стартовом составе.

И поделился впечатлениями от матча с ФК "Львов".

Читайте такжеАнтидерби. Львов - Карпаты 0:0

Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Мы хотели получить максимальный результат, однако по разным причинам нам не удалось этого сделать.

Небольшое количество ударов по воротам? Все понимают принципиальность матча. Цена ошибки была слишком большой. Судьбу такой игры могут решить детали.

Читайте такжеЛьвов - Карпаты 0:0. Видеообзор львовского дерби

Наверное, именно поэтому каждая команда действовала с огромной осторожностью и осмотрительностью. Особенно это касалось игры в обороне, где футболисты пытались сыграть как можно компактнее.

Тот факт, что мы завершили регулярную часть УПЛ на последнем месте, безусловно, имеет значение. Каждый из нас переживает из-за этого. Как по мне, то это не то место, которое должны занимать «Карпаты». С каждым поединком мы добавлять и получать очки, которые нам очень необходимы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов дерби Карпаты (Львов) Алексей Хахлев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпати

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...