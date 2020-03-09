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Вербич прокомментировал дисквалификацию Беседина из-за допинга
Не видит его вины
Атакующий хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на дисквалификацию Артема Беседина.
Для нас это было очень трудно, потому что он наш друг.
Мы его поддерживаем. Уже ждем его в команде. Надеюсь, все будет хорошо с Артемом.
Ему не стоит огорчался, потому что это была не его вина.
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Источник:Великий футбол
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