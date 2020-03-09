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Вербич прокомментировал дисквалификацию Беседина из-за допинга

Премьер-лига
(3 голосов)

Не видит его вины

Вербич прокомментировал дисквалификацию Беседина из-за допинга
Новина українською

Атакующий хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на дисквалификацию Артема Беседина.

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Для нас это было очень трудно, потому что он наш друг.

Мы его поддерживаем. Уже ждем его в команде. Надеюсь, все будет хорошо с Артемом.

Ему не стоит огорчался, потому что это была не его вина.

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В статье: Допинг Динамо (Киев) Артем Беседин Беньямин Вербич
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Источник:
Великий футбол

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