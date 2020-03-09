Вербич прокомментировал дисквалификацию Беседина из-за допинга

Атакующий хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на дисквалификацию Артема Беседина.

Для нас это было очень трудно, потому что он наш друг.

Мы его поддерживаем. Уже ждем его в команде. Надеюсь, все будет хорошо с Артемом.

Ему не стоит огорчался, потому что это была не его вина.