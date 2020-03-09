Объединение тренеров назвало лучшего наставника 22 тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 22 тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20 годов объявило коуча "Десны" Александра Рябоконя лучшим наставником (средний балл - 4,8).

Его подопечные нанесли поражение "Зари" (1:0), сократив отставание от луганчан на 3 очка и сохранив рубеж от пьедестала на расстоянии одной победы.

Завершение первого этапа оправдало надежды на интриги и разделило сезон на «до» и «после», а также на первую шестерку и вторую шестерку - еврокубковый плей-офф и утешительный турнир.

Но даже на фоне впечатляющей развязки на «шве» между двумя половинами турнирной таблицы выделялось противостояние медальных претендентов в Чернигове.

1. Номинальный результат команды - 5 (Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

Матч реальных претендентов на медали и еврокубки имел принципиальный характер: турнирное положение заставляло команды играть на результат, и в этом плане хозяевам нужно было стараться особо. Они знали, что "Заря" выиграла все 3 предыдущих матча 2020 года, а в первом круге нанесла поражение черниговцам. Несмотря на очный матч конкурентов в Александрии, победа в Чернигове любого из соперников имела большое стратегическое значение.

2. Трудности в выстроении и управлении подопечными - 4 (Травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)

"Десна" подошла к матчу практически во всеоружии. В общем, хорошие вести были и из лагеря "Зари", которая уже могла рассчитывать на защитника Михайличенко и полузащитника Юрченко, отбывших дисквалификации. Но перебор карточек не позволил гостям задействовать основного фулбэка Тымчика, а старые травмы - еще нескольких игроков (в их числе - Абу Ханна).

3. Мастерство в работе с кадрами - 5 (Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

По сравнению с предыдущим матчем (2:1 в гостях у "Олимпика"), черниговский тренерский штаб решился провести две рокировки в победном составе, которые повлияли и на тактическую схему. Вместо Конопли справа в полузащите сыграл Калитвинцев (инвертированный вариант), а Тотовицкого заменил Будковский. Таким образом, "Десна" сыграла в два форварда, хотя, конечно, один из них опускался в оттяжку, вытаскивая на себя внимание соперников и освобождая пространство для быстрых атак хозяев.

4. Тренерское мастерство - 5 (Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

Чисто по кадровому подбору, схема выглядела классической 4-4-2, но на самом деле "Десна" играла в одного форварда на острие и другой под ним, открывало хорошие возможности для атак. Даже в ранней меньшинстве, команда Рябоконь не утратила управляемости. А Будковский (один из игроков "Зари" в прошлом) стал полноправным соавтором гола Филиппова благодаря своевременной передачи под прорыв. Таким образом, тренеры сыграли, как тонкие мотиваторы, на самолюбии игроков.

5. Накопительный критерий - 5 (Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

Это третья подряд победа "Десны" после минимального поражения от «Шахтера» в стартовом туре 2020 года. Она особенно важна, ведь позволила "северянам" войти во второй этап на 4 месте с небольшим отставанием от пьедестала и прекрасными шансами на еврокубки и даже на медали. Надо отметить стремительный прогресс подопечных Рябоконя, а также успешность их точечной зимней селекции.