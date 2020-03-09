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9 экспертов УПЛ определили лучшего игрока 22-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Автор дубля в ворота "Шахтера"

9 экспертов УПЛ определили лучшего игрока 22-го тура
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в ее экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 22-го тура.

Кто вошел в состав экспертного совета? Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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По итогам голосования победу одержал полузащитник "Колоса" Вадим Милько, в матче с "Шахтером" он сделал дубль.

Он опередил черниговца Александра Филиппова, днепрянина Алексея Чичикова, "горняка" Жуниора Мораеса и киевлянина Виталия Миколенко.

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В статье: Вадим Милько Алексей Чичиков Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Жуниор Мораес Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Виталий Миколенко
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Источник:
УПЛ

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