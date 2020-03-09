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9 экспертов УПЛ определили лучшего игрока 22-го тура
Автор дубля в ворота "Шахтера"
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в ее экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 22-го тура.
Кто вошел в состав экспертного совета? Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Колоса" Вадим Милько, в матче с "Шахтером" он сделал дубль.
Он опередил черниговца Александра Филиппова, днепрянина Алексея Чичикова, "горняка" Жуниора Мораеса и киевлянина Виталия Миколенко.