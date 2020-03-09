  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Мариуполя: Если арбитры начнут давать комментарии? Все равно будут говорить по "книге" Лучи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Мариуполя: Если арбитры начнут давать комментарии? Все равно будут говорить по "книге" Лучи

Премьер-лига
(1 голосов)

Не верит в изменения

Игрок Мариуполя: Если арбитры начнут давать комментарии? Все равно будут говорить по "книге" Лучи
Новина українською

Полузащитника ФК "Мариуполь" Валерия Федорчука после поражения от СК "Днепр-1" (0:3) спросили о вероятности введения послематчевых комментариев со стороны украинских арбитров.

Вы понимаете, в Европе, по моему, уже давно арбитры дают комментарии. Но вы же понимаете, что они будут не от себя говорить, а по книжке, мол их заставляет Лучи (Лучано Лучи, - ред.), зомбирует их.

Читайте такжеДнепр-1 - Мариуполь 3:0. Видеообзор матча

Арбитр придет и скажет по книжке: "Он агрессивно сыграл, вот и красная карточка".

Он не будет говорить, какой накал в матче. Это все он должен чувствовать, а по книжке можно же трактовать, как себе хочешь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук арбитры Лучано Лучи УАФ Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...