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Игрок Мариуполя: Если арбитры начнут давать комментарии? Все равно будут говорить по "книге" Лучи
Не верит в изменения
Полузащитника ФК "Мариуполь" Валерия Федорчука после поражения от СК "Днепр-1" (0:3) спросили о вероятности введения послематчевых комментариев со стороны украинских арбитров.
Вы понимаете, в Европе, по моему, уже давно арбитры дают комментарии. Но вы же понимаете, что они будут не от себя говорить, а по книжке, мол их заставляет Лучи (Лучано Лучи, - ред.), зомбирует их.
Арбитр придет и скажет по книжке: "Он агрессивно сыграл, вот и красная карточка".
Он не будет говорить, какой накал в матче. Это все он должен чувствовать, а по книжке можно же трактовать, как себе хочешь.