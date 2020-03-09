Игрок Мариуполя: Если арбитры начнут давать комментарии? Все равно будут говорить по "книге" Лучи

Полузащитника ФК "Мариуполь" Валерия Федорчука после поражения от СК "Днепр-1" (0:3) спросили о вероятности введения послематчевых комментариев со стороны украинских арбитров.

Вы понимаете, в Европе, по моему, уже давно арбитры дают комментарии. Но вы же понимаете, что они будут не от себя говорить, а по книжке, мол их заставляет Лучи (Лучано Лучи, - ред.), зомбирует их.