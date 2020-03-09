Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Очень неоднозначным получился 22-й тур УПЛ, окончательно сформировались две группы, которые будут решать в сезоне разные задачи. Но в первую очередь уик-энд получился скандальным из-за невероятного количества красных карточек (девять удалений). Еще немного и редакции UA-Футбол просто не было бы из кого выбирать сборную тура. Однако все же арбитры (и арбитрессы) успокоились, взяли себя в руки, пожалели игроков, болельщиков и журналистов, позволив всем командам доиграть матчи до финального свистка. На Ваш суд, Уважаемые болельщики, представляем 11 лучших игроков минувшего уик-энда в чемпионате Украины.

ВРАТАРЬ

Заури Махарадзе ("Заря" Луганск).

Три верных сейва в активе голкипера луганчан в черниговском поединке. "Десна" создала невероятное давление на ворота "Зари", оборона откровенно не успевала за игроками атаки, чудеса пришлось совершать Махарадзе. Удары Филиппова в первом тайме и после перерыва, затем справился с выстрелом Калитвинцева, грамотно играл на выходах и перехватах, лишь раз не смог спасти "бело-черных". Вину Заури в пропущенном мяче найти можно, но сколько же раз он выручил.

ЗАЩИТА

Денис Фаворов ("Десна" Чернигов).

Лидер и капитан северян сделал все возможное для победы над "Зарей", повел за собой партнеров, завел их и раздал с десяток великолепных передач, часто начиная хорошие атаки. В обороне также пришлось поработать, дважды Фаворов заблокировал удары луганчан, выиграл абсолютное большинство единоборств, может иногда действовал слишком жестко, но это было в духе 22-го тура.

Йонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Эстонский легионер "Десны" на равнее с Фаворовым имеет право называться одним из лучших. Вот только Тамм принял участие в большем количестве единоборств и силовых столкновений. К тому же на опережении здорово играл Йонас, может ему еще не всегда хватает сыгранности с партнерами, но это он компенсирует самоотверженностью и желанием доказать свою полезность команде.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

На этот раз в нашу сборную попали сразу два номинальных левых защитника. О Исмаили ниже. Однако Виталий имеет опыт игры в центре (стоит заметить, довольно успешный), поэтому если рисовать схему из героев тура, он сыграет центрбэка. А не отметить Миколенко мы не имели права. В игре с "Александрией" он не был идеальным в защитной работе - из-под него пробивал Задерака (Бущан потянул), несколько раз сумел прорваться Лучкевич. В конце концов, голами эти моменты не завершились, зато подключения Виталия к атакам своей команды имели результат - ассист на Шабанова и третий гол в ворота Панькова.

Исмаили ("Шахтер" Донецк).

Если бы Исмаили был так хорошо и в обороне, как он действует в атаках и при переходах из обороны в атаку – это был бы один из лучших защитников современности. К сожалению, у своих ворот бразилец иногда допускает ошибки. А вот скоростные рейды, техника, работа с мячом, прострелы и удары сильная сторона Исмаили. В матче с "Колосом" помог он забить Жуниору и буквально измотал оборону соперника.

ПОЛУЗАЩИТА

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

До последнего момента не было понятно, сыграет ли центральный хавбек. КДК решил не наказывать его дополнительным матчем дисквалификации, поэтому Виталий вышел на игру против "Александрии" с первых минут. Очевидно, что его задачей было максимально часто врываться в штрафную соперника, помогая Русину. Именно Виталий и забил, как оказалось, победный гол, откликнувшись на подачу Шепелева. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и его противостояние с крепким центром поля соперника - "Динамо" на этом плацдарме, как минимум, не уступило.

Вадим Милько ("Колос" Коваливка).

Дубль в ворота "Шахтера" дорогого стоит, даже если эти два мяча не принесли "Колосу" приемлемого итога встречи. Милько стал символом сопротивления коваливцев явному фавориту и лидеру чемпионата в увлекательном, зрелищном противостоянии - без страха перед грандом действовал Милько, смело шел вперед, как и вся команда.

Сергей Булеца (СК "Днепр-1").

Оказавшись в большинстве, команда Дмитрия Михайленко была вынуждена играть первым номером. А это далеко не самая сильная сторона "Днепра-1". Фактически, вся угроза воротам Гальчука возникала после ударов Булецы. А бил он очень много. Выручал кипер, немного не везло, попадая в штангу. В конце концов, Сергей достиг своего на 81-й минуте, идеально исполнив штрафной удар.

Алексей Чичиков (СК "Днепр-1").

Да, Алексей - герой матча, который его команда доигрывала, имея на трех футболистов больше. И кто знает, удалось бы "Днепру-1" достичь разгрома, если бы не состоялся первый гол. А забил Чичиков, который вышел на замену в перерыве, весьма эффектно - в падении боковыми ножницами. Потом еще и дубль успел оформить, обыграв нескольких соперников в штрафной площади соперника.

НАПАДЕНИЕ

Александр Филиппов ("Десна" Чернигов).

В матче против прямого конкурента - "Зари" - форвард черниговской команды забил свой 12-й гол. Кто-то скажет, что луганские защитники дали слишком много пространства ему, кто-то - Махарадзе мог сыграть лучше. Мы же будем настаивать на том, что Филиппов идеально решил судьбу эпизода, который стал ключевым в поединке. "Десна" одержала минимальную победу и вплотную приблизилась к третьему месту. А Александр заставил задуматься над тем, не стоит ли его хотя бы попробовать в тренировочном процессе национальной сборной Украины.

Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Самое главное, что делает Мораес в "Шахтера" - это забивает. Хорошая реализация у Жуниора, особенно если сравнивать с предыдущими форвардами "горняков". После дубля в ворота "Колоса" (отметим невероятное голевое чутье) теперь 17 голов в Премьер-лиге у Мораеса, хорошая заявка на звание лучшего бомбардира турнира в этом сезоне. У ближайшего преследователя Филиппова 12 точных ударов.

ТРЕНЕР

Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

Стратегическая победа черниговцев над конкурентом за третье место (а может даже за второе). Но особо важно, как добились успеха подопечные Рябоконя, - в ключевых моментах игры превзошли они "Зарю". Луганчанм очень повезло, что все не завершилось разгромом. По итогам первой части чемпионата можно признать, что лучший прогресс демонстрирует именно "Десна" (в сравнении с прошлым сезоном). В это время в 2019-м году северяне находились только на 8-м месте, сейчас четвертые.