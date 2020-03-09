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Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
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Мораес, Филиппов и Чичиков - главные герои прошедшего тура чемпионата Украины

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Очень неоднозначным получился 22-й тур УПЛ, окончательно сформировались две группы, которые будут решать в сезоне разные задачи. Но в первую очередь уик-энд получился скандальным из-за невероятного количества красных карточек (девять удалений). Еще немного и редакции UA-Футбол просто не было бы из кого выбирать сборную тура. Однако все же арбитры (и арбитрессы) успокоились, взяли себя в руки, пожалели игроков, болельщиков и журналистов, позволив всем командам доиграть матчи до финального свистка. На Ваш суд, Уважаемые болельщики, представляем 11 лучших игроков минувшего уик-энда в чемпионате Украины.

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Заури Махарадзе ("Заря" Луганск).

Три верных сейва в активе голкипера луганчан в черниговском поединке. "Десна" создала невероятное давление на ворота "Зари", оборона откровенно не успевала за игроками атаки, чудеса пришлось совершать Махарадзе. Удары Филиппова в первом тайме и после перерыва, затем справился с выстрелом Калитвинцева, грамотно играл на выходах и перехватах, лишь раз не смог спасти "бело-черных". Вину Заури в пропущенном мяче найти можно, но сколько же раз он выручил.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Денис Фаворов ("Десна" Чернигов).

Лидер и капитан северян сделал все возможное для победы над "Зарей", повел за собой партнеров, завел их и раздал с десяток великолепных передач, часто начиная хорошие атаки. В обороне также пришлось поработать, дважды Фаворов заблокировал удары луганчан, выиграл абсолютное большинство единоборств, может иногда действовал слишком жестко, но это было в духе 22-го тура.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Йонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Эстонский легионер "Десны" на равнее с Фаворовым имеет право называться одним из лучших. Вот только Тамм принял участие в большем количестве единоборств и силовых столкновений. К тому же на опережении здорово играл Йонас, может ему еще не всегда хватает сыгранности с партнерами, но это он компенсирует самоотверженностью и желанием доказать свою полезность команде.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

На этот раз в нашу сборную попали сразу два номинальных левых защитника. О Исмаили ниже. Однако Виталий имеет опыт игры в центре (стоит заметить, довольно успешный), поэтому если рисовать схему из героев тура, он сыграет центрбэка. А не отметить Миколенко мы не имели права. В игре с "Александрией" он не был идеальным в защитной работе - из-под него пробивал Задерака (Бущан потянул), несколько раз сумел прорваться Лучкевич. В конце концов, голами эти моменты не завершились, зато подключения Виталия к атакам своей команды имели результат - ассист на Шабанова и третий гол в ворота Панькова.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Исмаили ("Шахтер" Донецк).

Если бы Исмаили был так хорошо и в обороне, как он действует в атаках и при переходах из обороны в атаку – это был бы один из лучших защитников современности. К сожалению, у своих ворот бразилец иногда допускает ошибки. А вот скоростные рейды, техника, работа с мячом, прострелы и удары сильная сторона Исмаили. В матче с "Колосом" помог он забить Жуниору и буквально измотал оборону соперника.

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

До последнего момента не было понятно, сыграет ли центральный хавбек. КДК решил не наказывать его дополнительным матчем дисквалификации, поэтому Виталий вышел на игру против "Александрии" с первых минут. Очевидно, что его задачей было максимально часто врываться в штрафную соперника, помогая Русину. Именно Виталий и забил, как оказалось, победный гол, откликнувшись на подачу Шепелева. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и его противостояние с крепким центром поля соперника - "Динамо" на этом плацдарме, как минимум, не уступило.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Вадим Милько ("Колос" Коваливка).

Дубль в ворота "Шахтера" дорогого стоит, даже если эти два мяча не принесли "Колосу" приемлемого итога встречи. Милько стал символом сопротивления коваливцев явному фавориту и лидеру чемпионата в увлекательном, зрелищном противостоянии - без страха перед грандом действовал Милько, смело шел вперед, как и вся команда.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Сергей Булеца (СК "Днепр-1").

Оказавшись в большинстве, команда Дмитрия Михайленко была вынуждена играть первым номером. А это далеко не самая сильная сторона "Днепра-1". Фактически, вся угроза воротам Гальчука возникала после ударов Булецы. А бил он очень много. Выручал кипер, немного не везло, попадая в штангу. В конце концов, Сергей достиг своего на 81-й минуте, идеально исполнив штрафной удар.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Алексей Чичиков (СК "Днепр-1").

Да, Алексей - герой матча, который его команда доигрывала, имея на трех футболистов больше. И кто знает, удалось бы "Днепру-1" достичь разгрома, если бы не состоялся первый гол. А забил Чичиков, который вышел на замену в перерыве, весьма эффектно - в падении боковыми ножницами. Потом еще и дубль успел оформить, обыграв нескольких соперников в штрафной площади соперника.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Александр Филиппов ("Десна" Чернигов).

В матче против прямого конкурента - "Зари" - форвард черниговской команды забил свой 12-й гол. Кто-то скажет, что луганские защитники дали слишком много пространства ему, кто-то - Махарадзе мог сыграть лучше. Мы же будем настаивать на том, что Филиппов идеально решил судьбу эпизода, который стал ключевым в поединке. "Десна" одержала минимальную победу и вплотную приблизилась к третьему месту. А Александр заставил задуматься над тем, не стоит ли его хотя бы попробовать в тренировочном процессе национальной сборной Украины.

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Самое главное, что делает Мораес в "Шахтера" - это забивает. Хорошая реализация у Жуниора, особенно если сравнивать с предыдущими форвардами "горняков". После дубля в ворота "Колоса" (отметим невероятное голевое чутье) теперь 17 голов в Премьер-лиге у Мораеса, хорошая заявка на звание лучшего бомбардира турнира в этом сезоне. У ближайшего преследователя Филиппова 12 точных ударов.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

Стратегическая победа черниговцев над конкурентом за третье место (а может даже за второе). Но особо важно, как добились успеха подопечные Рябоконя, - в ключевых моментах игры превзошли они "Зарю". Луганчанм очень повезло, что все не завершилось разгромом. По итогам первой части чемпионата можно признать, что лучший прогресс демонстрирует именно "Десна" (в сравнении с прошлым сезоном). В это время в 2019-м году северяне находились только на 8-м месте, сейчас четвертые.

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В статье: Алексей Чичиков Виталий Буяльский символическая сборная тура Александр Рябоконь Исмаили Заури Махарадзе Денис Фаворов Жуниор Мораес Александр Филиппов Сергей Булеца Виталий Миколенко Йоонас Тамм
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