  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Днепр-1 прокомментировал 3 удаления в матче с Мариуполем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Днепр-1 прокомментировал 3 удаления в матче с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

И все 3 - у соперника

Игрок Днепр-1 прокомментировал 3 удаления в матче с Мариуполем
Новина українською

Хавбек СК "Днепр-1" Сергей Булеца дал комментарий по поводу работы главного арбитра Евгения Арановского в матче с "Мариуполем" (3:0).

"Это судья такой. Но фолы, думаю, на красную таки тянули.

Читайте такжеДнепр-1 - Мариуполь 3:0. Видеообзор матча

Он же смотрел VAR. Все видно", - добавил Булеца.

Напомним, что на 23 минуте рефери удалил Чоботенко, на 39 - Яворского, а на 75 - Игнатенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Евгений Арановский СК Днепр-1 Сергей Булеца Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...