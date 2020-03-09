Игрок Днепр-1 прокомментировал 3 удаления в матче с Мариуполем

Хавбек СК "Днепр-1" Сергей Булеца дал комментарий по поводу работы главного арбитра Евгения Арановского в матче с "Мариуполем" (3:0).

"Это судья такой. Но фолы, думаю, на красную таки тянули.

Он же смотрел VAR. Все видно", - добавил Булеца.

Напомним, что на 23 минуте рефери удалил Чоботенко, на 39 - Яворского, а на 75 - Игнатенко.