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Игрок Днепр-1 прокомментировал 3 удаления в матче с Мариуполем
И все 3 - у соперника
Хавбек СК "Днепр-1" Сергей Булеца дал комментарий по поводу работы главного арбитра Евгения Арановского в матче с "Мариуполем" (3:0).
"Это судья такой. Но фолы, думаю, на красную таки тянули.
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Он же смотрел VAR. Все видно", - добавил Булеца.
Напомним, что на 23 минуте рефери удалил Чоботенко, на 39 - Яворского, а на 75 - Игнатенко.
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Источник:Футбол News
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