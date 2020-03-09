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Вратарь Колоса не увидел у Динамо ничего, кроме удара Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Вместе с Лысенко радуются месту в верхней шестерке

Вратарь Колоса не увидел у Динамо ничего, кроме удара Цыганкова
Новина українською

Евгений Волынец, вратарь "Колоса", прокомментировал попадание команды в первую шестерку и матч предыдущего 21-го тура с киевским "Динамо" (0:2).

Волынец убежден, что "Колос" заслужил свое место в шестерке.

Мы все отдали в игре, все силы отдали в матче с "Динамо", играли в меньшинстве. Но "Динам"о ничего не создало, кроме бешеного удара Цыганкова. Поэтому ...Мы заслужили.

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Нападающий Владимир Лысенко признается, что эмоции среди футболистов зашкаливают.

Много приложили работы, чтобы попасть в шестерку. Первый год в УПЛ - и попасть в шестерку, это много стоит!

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В статье: Владимир Лысенко Динамо (Киев) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.03.2020 в 14:18
В первом круге от Шахты и Динамо 10 глотнул, сейчас 6. Прогресс на лицо.
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