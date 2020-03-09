Вратарь Колоса не увидел у Динамо ничего, кроме удара Цыганкова

Евгений Волынец, вратарь "Колоса", прокомментировал попадание команды в первую шестерку и матч предыдущего 21-го тура с киевским "Динамо" (0:2).

Волынец убежден, что "Колос" заслужил свое место в шестерке.

Мы все отдали в игре, все силы отдали в матче с "Динамо", играли в меньшинстве. Но "Динам"о ничего не создало, кроме бешеного удара Цыганкова. Поэтому ...Мы заслужили.

Нападающий Владимир Лысенко признается, что эмоции среди футболистов зашкаливают.