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Игрок Александрии: Рефери говорит, что мы сами виноваты, потому что VAR не установили

Премьер-лига
(1 голосов)

Довгого удалил, а Сидорова - оставил

Игрок Александрии: Рефери говорит, что мы сами виноваты, потому что VAR не установили
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Алексей Довгий, который был удален на 47 минуте в матче 22 тура с "Динамо" (1:3), прокомментировал наиболее спорные эпизоды игры.

В частности, Довгий рассказал о моменте со своим удалением.

Хотел забить гол. Так получилось, что чуть-чуть задел соперника. Но я считаю, что если рефери выгоняет меня, то точно так же было, на фоле против Ситала, должен был удалять и "Сидора" (Сергей Сидорчук, - ред.).

Разобрали соперника, хорошо настраивались на эту игру, пришло немало болельщиков, гнали нас вперед.

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Вспомнил Довгий и нарекания главного судьи Юрия Можаровского во время матча.

"Юра говорит: "VAR установите, потому что вы сами виноваты".

Напомним, что КСК Ника, домашний стадион Александрии, не прошел сертификацию для использования VAR.

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В статье: Юрий Можаровский Алексей Довгий Сергей Сидорчук ФК Александрия
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
09.03.2020 в 15:24
Що ж ваші боси "не чухаються"? Привели б стадіон до належного стану, то на перших хвилинах в меншості залишилися... То у "пилу боротьби" суддя не встиг помітити, а з VAR як під мікроскопом стрибок прямою ногою в ногу Шабанова чудово видно. Та і пенальті переглянувши VAR відмінив. Нога Сидорчука була не високо і суперник не встиг до неї "впасти". Я розумію, як казав шакал Табакі: "Кожен сам за себе!", утім трошки уважніше треба бути!
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