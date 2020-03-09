Игрок Александрии: Рефери говорит, что мы сами виноваты, потому что VAR не установили

Полузащитник "Александрии" Алексей Довгий, который был удален на 47 минуте в матче 22 тура с "Динамо" (1:3), прокомментировал наиболее спорные эпизоды игры.

В частности, Довгий рассказал о моменте со своим удалением.

Хотел забить гол. Так получилось, что чуть-чуть задел соперника. Но я считаю, что если рефери выгоняет меня, то точно так же было, на фоле против Ситала, должен был удалять и "Сидора" (Сергей Сидорчук, - ред.). Разобрали соперника, хорошо настраивались на эту игру, пришло немало болельщиков, гнали нас вперед.

Вспомнил Довгий и нарекания главного судьи Юрия Можаровского во время матча.

"Юра говорит: "VAR установите, потому что вы сами виноваты".

Напомним, что КСК Ника, домашний стадион Александрии, не прошел сертификацию для использования VAR.