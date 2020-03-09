Премьер-лига
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Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23 тура
Первый после разделения на шестерки
Дирекция Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура Лиги.
Это будет первый тур после разделения турнирной таблицы на верхнюю и нижнюю шестерки. До конца чемпионата они между собой не будут пересекаться - за исключением матчей плей-офф за участие в Лиге Европы.
14 марта (суббота)
- "Львов" - "Карпаты" 14:00
- "Александрия" - "Колос" 17:00
- "Днепр-1" - "Мариуполь" 17:00
15 марта (воскресенье)
- "Заря - "Шахтер" 14:00
- "Динамо" - "Десна" 17:00
- "Олимпик" - "Ворскла" 19:30
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Источник:УПЛ
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