Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23 тура

Дирекция Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура Лиги.

Это будет первый тур после разделения турнирной таблицы на верхнюю и нижнюю шестерки. До конца чемпионата они между собой не будут пересекаться - за исключением матчей плей-офф за участие в Лиге Европы.

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14 марта (суббота)

"Львов" - "Карпаты" 14:00

"Александрия" - "Колос" 17:00

"Днепр-1" - "Мариуполь" 17:00

15 марта (воскресенье)