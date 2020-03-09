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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23 тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый после разделения на шестерки

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23 тура
Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура Лиги.

Это будет первый тур после разделения турнирной таблицы на верхнюю и нижнюю шестерки. До конца чемпионата они между собой не будут пересекаться - за исключением матчей плей-офф за участие в Лиге Европы.

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14 марта (суббота)

  • "Львов" - "Карпаты" 14:00
  • "Александрия" - "Колос" 17:00
  • "Днепр-1" - "Мариуполь" 17:00

15 марта (воскресенье)

  • "Заря - "Шахтер" 14:00
  • "Динамо" - "Десна" 17:00
  • "Олимпик" - "Ворскла" 19:30
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В статье: УПЛ Лигоевропейский плей-офф
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Источник:
УПЛ

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