Тур Чудес, или Красная жара. Зрительский обзор игр 22-го тура УПЛ

А напоследок нам сказали!!! Девять удалений в шести матчах, в том числе, три - в одном. Судейские ляпсусы, которых было больше, чем в предыдущих трех турах вместе взятых. Ползучее дерби, что само по себе парадокс. И, как вишенка на торте, удивительное изобилие голов в поединке дебютанта с чемпионом. Воистину, последний тур предвариловки стал Туром Чудес.

Колос – Шахтер 3:4

Александрия – Динамо 1:3

Десна – Заря 1:0

Днепр – Мариуполь 3:0

Львов – Карпаты 0:0

Ворскла – Олимпик 1:0

Зрелищность. Как бы напрашивается игра с семью голами, и с этим трудно спорить. И все же рискну утверждать, что, по мне, даже немного более смотрибельным стал матч в Чернигове. С единственным взятием ворот, но с максимальным количеством голевых моментов в туре.

В Александрии было добротное действо, но уже скорее средней руки. А в Днепре число реальных угроз воротам росло параллельно числу удалений в составе "Мариуполя". В Полтаве было скучновато, а уж во Львове царила смертная тоска. Местное дерби стало, возможно, худшим матчем сезона. И невозможно было объяснить жене, на что я трачу время в Женский день.

Она попыталась вернуть нам должок за пресный прошлый тур.

Раньше всего занавес упал в Александрии, но и здесь позади был уже целый час игры. После того как Буяльский удвоил счет в пользу "Динамо", сомнений в победе киевлян как-то уже не возникало. Даже несмотря на то, что через две минуты один мяч был отыгран. Впрочем, возможно, это мои личные ощущения. Но больше шансов у "Александрии" не наблюдалось.

68-я минута фактически подвела черту сразу в двух матчах. В Днепре Чичиков открыл счет, забив сопернику, игравшему в меньшинстве, а вскоре последовало и второе удаление мариупольца. В Полтаве же у "Олимпика", который пропустил пятью минутами ранее, была единственная реальная возможность отыграться. Но Ризнык отразил удар Дегтярева.

Удар Леднева в перекладину ворот на 79-й минуте стал последней попыткой "Зари" уйти от поражения в Чернигове. Мораес принес победу над "Колосом" "Шахтеру" три минуты спустя. Ну, и если считать голевым моментом промах Клеца, то "Карпаты" упустили свой уникальный шанс выиграть у "Львова" уже на распоследней компенсированной минуте.

Именно во Львове и состоялся поединок (наверное, так можно выразиться – борьбы-то хватало), завершившийся самым закономерным результатом. Ибо эта игра была вопиюще нулевой.

Самым нелогичным исходом назову победу "Ворсклы" в матче, где редких голевых моментов было где-то поровну, а с учетом полумоментов, преимущество и вовсе отдал бы "Олимпику".

Победа "Днепра", вероятно, могла быть и менее крупной. Невзирая на то, что "Мариуполь" полтора тайма отыграл вдесятером, более тайма – вдевятером, а доигрывал и вовсе ввосьмером.

Не оспаривая справедливость побед "Десны", "Динамо" и "Шахтера", замечу лишь, что их итоговое преимущество в моментах назвал бы минимальным. Если в целом, то игра шла на тоненького, и верх в ней брали, словно бы перетягивая одеяло на свою сторону.

Наибольшее влияние на результат оказало судейство Можаровского в Александрии. В эпизоде, когда был назначен 11-метровый в ворота "Динамо", он не предъявил Сидорчуку вторую желтую карточку. А буквально через пару минут не поставил вторую "точку" за фол против Ситало.

В обоих этих случаях мой приятель-арбитр полностью солидарен с экспертом сайта Мирославом Ступаром. Так же, как и по поводу неназначенного пенальти в ворота "Карпат" во Львове, где в концовке первого тайма рукой сыграл Гиоргадзе. И тут все могло бы закончиться иначе.

Штатные эксперты Ступар и Шебек "забраковали" оба удаления у арбитра Монзуль (с "благословения" видеорефери Романова) в матче "Десна" - "Заря". Но на счете они не сказались: единственный гол был парадоксально забит "Десной", когда она играла в меньшинстве. Еще один штрих в копилку Тура Чудес.

Кому категорически свезло, так это "Десне". Речь о той самой перекладине в концовке игры. А все могло бы быть совсем не так, если б штанга Ледневу не враг…

Стойка ворот, сыгравшая за "Мариуполь" на 85-й минуте после удара Булецы, рояля не играла. Тут уже голом больше, голом меньше. Впрочем, таки больше: он все же был забит, но через три минуты. Кстати, так же обстояло дело и в поединке "Колоса" с "Шахтером", причем, у обоих. Только времени на это уходило в два раза больше.

Больше всех "примелькался" Леднев из "Зари". Затем – черниговец Филиппов и днепровец Булеца. Это если говорить о регулярности участия в ключевых и ярких эпизодах игры.

Если об эффективности, то не было равных Мораесу, сделавшему дубль и заработавшему пенальти, с которого был открыт счет. По два забитых мяча также на счету Милько из "Колоса" и Чичикова из "Днепра". По сути, все трое реализовали все свои шансы.

Вратари отличились, на мой взгляд, в матче "Десна" - "Заря". Насчитал у Махарадзе и Паста по три заслуживающих внимания сэйва. В пользу последнего говорят "сухие" черниговские ворота.

"ДЕСНА"!!! Это было впечатляюще. И не берите в голову глупостей: "автобус", который примерещился некоторым болельщикам "Зари". Сила команды определяется не держанием мяча в позиции, а сугубо количеством угроз воротам соперника. Команда Рябоконя очень понравилась.

Признаю, весьма неплох был и "Колос". Однако соперник подозрительно многое ему позволял. Особенно добившись форы в два мяча, в преддверии "Вольфсбурга", да в присутствии его тренера. По-прежнему не восторгаюсь выходом Ковалевки в шестерку. Поживем – увидим…

Антигерои здесь общеизвестны. Погана гра – немає слів: "Карпати" - "Львів", "Карпати" - "Львів"… Прервал телефонную беседу с другом из-за первого острого момента на 8-й минуте. Кто знал, что следующий случится аж перед финальным свистком? А ведь мы уже видели подобное в исполнении этих соперников. Львовское дерби – теперь это звучит едва ли не издевательски.

"Динамо" обошло "Зарю" и вернулось на обжитую вторую ступеньку сверху. "Десна", которая ему в этом помогла, обыграв луганчан в "лобовой" игре, вплотную к ним подтянулась. "Александрия" продолжает потихоньку отставать от борцов за медали. И так же постепенно увеличивается отрыв "Шахтера", пока они все тут колбасятся между собой.

"Колос" выгрыз свое место в шестерке лучших. Как уже писал выше, пока без комментариев. Давайте посмотрим, что он там будет делать.

"Днепр" обошел "Мариуполь" в личной встрече, и теперь они оба возглавляют список претендентов на плей-офф за последнюю путевку в Европу. То же самое сделала и "Ворскла", одолевшая и обогнавшая "Олимпик" в очном поединке. Возможно, и она поучаствует в этом споре всерьез. "Львов" и "Олимпик" скорее живы, чем мертвы, но в их амбиции сейчас верится меньше.

"Карпаты" все так же печальны. И в виду наличия столь явного аутсайдера, а также в силу не ахти какой заманчивой перспективы конкуренции за участие в дополнительных матчах, и особенно – находясь под впечатлением от удручающего качества игры в нижней шестерке в последнем туре, имею вам заявить следующее.

На финальном этапе мы будем обсуждать исключительно матчи турнира лучших шести команд. Прошедший тур лишний раз продемонстрировал, что они того стоят.

Центральный матч первого тура "великолепной шестерки": "Динамо" - "Десна". Захватывающая вывеска и головокружительный шанс для Чернигова – опять догнать Киев.

"Александрия" - "Колос". Наиболее реальная возможность для команды Шарана подтянуться к ускользающей от нее призовой тройке. Ну и поглядим, насколько хороша будет Ковалевка во встрече с ближайшим соседом по таблице.

"Заре" победа нужна, как воздух, если мечты о "серебре" в силе. А одержать ее понадобится в игре с "Шахтером", чье положение осложнит то, что игра состоится между двумя поединками с "Вольфсбургом".

Ниче так? Поглядим, что из этого всего получится. В любом случае, сейчас должно начаться самое интересное. И вопрос лишь в том, как долго протянет "серебряная" интрига.