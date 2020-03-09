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В чемпионате Украины установлен рекорд по количеству удалений
В высшей лиге - УПЛ
22-й тур УПЛ оказался рекордным в истории украинских чемпионатов по количеству красных карточек. В 6 матчах арбитры удалили с поля сразу 9 игроков из 7 клубов.
Прежнее "достижение" было зафиксировано в 22-м туре сезона-2012/13 - 8 удалений в 8 встречах.
Соавторами нового рекорда стали Сергей Чоботенко, Сергей Яворский, Даниил Игнатенко (все - "Мариуполь"), Андрей Кравчук ("Олимпик"), Алексей Гуцуляк ("Десна"), Максим Лунев ("Заря"), Алексей Довгий ("Александрия"), Жонатан ("Львов") и Маркос Антонио ("Шахтер").