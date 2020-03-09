  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В чемпионате Украины установлен рекорд по количеству удалений
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В чемпионате Украины установлен рекорд по количеству удалений

Премьер-лига
(1 голосов)

В высшей лиге - УПЛ

В чемпионате Украины установлен рекорд по количеству удалений
Новина українською

22-й тур УПЛ оказался рекордным в истории украинских чемпионатов по количеству красных карточек. В 6 матчах арбитры удалили с поля сразу 9 игроков из 7 клубов.

Прежнее "достижение" было зафиксировано в 22-м туре сезона-2012/13 - 8 удалений в 8 встречах.

Читайте такжеСимволическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Соавторами нового рекорда стали Сергей Чоботенко, Сергей Яворский, Даниил Игнатенко (все - "Мариуполь"), Андрей Кравчук ("Олимпик"), Алексей Гуцуляк ("Десна"), Максим Лунев ("Заря"), Алексей Довгий ("Александрия"), Жонатан ("Львов") и Маркос Антонио ("Шахтер").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...