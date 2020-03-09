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Сидорчук призывает ввести в УПЛ комментарии арбитров после матча
Спросил судью Можаровского, почему в игре с "Александрией" его удалили
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук после победы над "Александрией" (3:1) в матче 22 тура УПЛ сообщил, что у него есть вопросы по работе главного арбитра Юрия Можаровского.
Сергей убежден, что в теме матча отдельной строкой должно быть судейство.
Если хозяева и гости недовольны, то это говорит о компетенции судьи, правильно? Я не знаю, как трактовать мой пенальти, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держали открыто, притом за это не дали желтой карточки. Это так, первое, что вспоминаю ...Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной.
Было бы интересно, если бы судьи после матча давали комментарии своим решением.
Потому что мы, футболисты, не понимаем решений рефери. Сегодня за это фол дают желтую карточку, а завтра - красную. А мы играем, поэтому должны понимать, на какой планете живем!
Хорошо: если он дает пенальти на мне потому, что я лишаю соперника возможности забить, то это мне еще одна желтая карточка должна быть? А он не дает! То есть он непоследователен в своих решениях, правильно?
Я думаю, такие комментарии - это будет полезно для всех клубов. Не будет нервов за пределами поля.
Будет хорошо, когда судьи тоже будут говорить, как они трактуют моменты. Не только чтобы Лучано Луччи выступал раз в полгода, собирал каких-то 10 человек.
Интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам вести борьбу.
Сегодня он судит так, завтра судит иначе: сегодня за это это желтая карточка, завтра - красная, а послезавтра - в таком же моменте вообще нет фола! Мы не понимаем, как должны играть. Поэтому я считаю, что должен быть диалог", - сказал Сидорчук.