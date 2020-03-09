Сидорчук призывает ввести в УПЛ комментарии арбитров после матча

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук после победы над "Александрией" (3:1) в матче 22 тура УПЛ сообщил, что у него есть вопросы по работе главного арбитра Юрия Можаровского.

Сергей убежден, что в теме матча отдельной строкой должно быть судейство.

Если хозяева и гости недовольны, то это говорит о компетенции судьи, правильно? Я не знаю, как трактовать мой пенальти, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держали открыто, притом за это не дали желтой карточки. Это так, первое, что вспоминаю ...Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной. Было бы интересно, если бы судьи после матча давали комментарии своим решением. Потому что мы, футболисты, не понимаем решений рефери. Сегодня за это фол дают желтую карточку, а завтра - красную. А мы играем, поэтому должны понимать, на какой планете живем!