Президент СК Днепр-1 прокомментировал победу над Мариуполем

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​прокомментировал победу над "Мариуполем" (3:0). Слова главы клуба приводит официальный сайт команды:

"Сегодняшний матч еще раз подтвердил отношение нашей команды к новым технологиям - мы за VAR. Это даже не обсуждается. VAR дает закалку нашим футбольным клубам в будущем достойно играть на европейской арене, потому что то, что происходит в нашем судействе без VARу - это переходит все границы. Отдельно хочу извиниться за робкую игру команды в первом тайме. Нашим ребятам надо больше уверенности. Сейчас эта команда сильно обновлена ​​и футболисты продолжают сыгрываться. При этом те задачи, которые мы ставили в начале сезона - они не снимаются: и будем бороться за еврозону. Поэтому в матчах, которые у нас остались, мы ожидаем максимальный результат. И мы до последнего будем бороться за место в еврокубках в стыковых матчах.

Что касается сегодняшней игры, то любая победа она всегда приятная. Главное, чтобы все эти победы импонировали нашим зрителям. Я опять таки обращаюсь к нашим горожанам, болельщикам - приходите на стадион, нам нужна ваша поддержка. Считаю, если бы сегодня стадион был немного больше заполнен, то и результат пришел бы скорее. Ваша поддержка подгоняет и вдохновляет футболистов. И хочу обратиться ко всем экспертов, обсуждающих наши неудачи и победы на различных форумах. Дайте нам немного времени. Клуб сделал очень большие шаги, каждый сезон поднимаясь в классе Вторая лига, Первая лига, сейчас УПЛ - это все очень непросто. Одни игроки уходят, другие приходят. Идет наладка командной философии. Дайте тренерскому штабу поработать, и вы будете с удовольствием приходить на стадион и смотреть тот фирменный футбол, который был привычным для СК "Днепр-1".