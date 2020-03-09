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Бущан: Отстранение Беседина - потеря для нас, но у нас есть футболисты, которые могут ее восполнить
Голкипер ожидает скорейшего возвращения одноклубника
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан высказал свое мнение касательно дисквалификации Артема Беседина из-за допинга.
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"Это для нас потеря, но у нас есть футболисты, которые могут ее восполнить. Это очень печальная история. Я ему желаю здоровья и вдохновения, чтобы этот год пролетел, как один день. Это был форс-мажор. Такое случается редко. Думаю, просто так совпали звезды", - заявил Георгий.
Напомним, что Артем пропустит предстоящий чемпионат Европы. Его отстранения заканчивается в декабре 2020-го.
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Источник:"Футбол 1/2"
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
09.03.2020 в 19:50
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netslav (Киев)
09.03.2020 в 19:30
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