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Бущан: Отстранение Беседина - потеря для нас, но у нас есть футболисты, которые могут ее восполнить

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер ожидает скорейшего возвращения одноклубника

Бущан: Отстранение Беседина - потеря для нас, но у нас есть футболисты, которые могут ее восполнить
UA-Футбол
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Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан высказал свое мнение касательно дисквалификации Артема Беседина из-за допинга.

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"Это для нас потеря, но у нас есть футболисты, которые могут ее восполнить. Это очень печальная история. Я ему желаю здоровья и вдохновения, чтобы этот год пролетел, как один день. Это был форс-мажор. Такое случается редко. Думаю, просто так совпали звезды", - заявил Георгий.

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Напомним, что Артем пропустит предстоящий чемпионат Европы. Его отстранения заканчивается в декабре 2020-го.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
"Футбол 1/2"
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
09.03.2020 в 19:50
Беседину только добра, но это шикарный шанс найти нападающего для ДК... пока все его марнуют...
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netslav (Киев)
09.03.2020 в 19:30
Солидарность с колегой конечно хорошо...Это губит ДК последние 5 лет. Врагу не пожелаешь дисквалификации, но я доволен что в ДК не будет этого "буратино"
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0

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