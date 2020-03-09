СМИ: Шахтер хотел отправить Нема в аренду, но бразилец не захотел покидать клуб

Как сообщает портал Goal, этой зимой Веллингтон Нем мог вновь покинуть "Шахтер". В его аренде была заинтересована бразильская "Форталеза".

В подобном трансфере были заинтересованы также "горняки", так как Луиш Каштру не очень рассчитывает на полузащитника. Клуб был готов выплачивать часть его зарплаты.

Однако, Нем не был готов к подобному шагу и захотел остаться в Украине. После этого он не играл за "Шахтер", выступая только за вторую команду "горняков".

Tem lugar em algum time brasileiro? https://t.co/s3qAl72Eto — Goal Brasil (@GoalBR) March 9, 2020

Напомним, что первую половину сезона Нем провел во "Флуминенсе".