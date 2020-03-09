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СМИ: Шахтер хотел отправить Нема в аренду, но бразилец не захотел покидать клуб

Премьер-лига
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Каштру явно не рассчитывает на бразильца

СМИ: Шахтер хотел отправить Нема в аренду, но бразилец не захотел покидать клуб
UA-Футбол
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Как сообщает портал Goal, этой зимой Веллингтон Нем мог вновь покинуть "Шахтер". В его аренде была заинтересована бразильская "Форталеза".

В подобном трансфере были заинтересованы также "горняки", так как Луиш Каштру не очень рассчитывает на полузащитника. Клуб был готов выплачивать часть его зарплаты.

Однако, Нем не был готов к подобному шагу и захотел остаться в Украине. После этого он не играл за "Шахтер", выступая только за вторую команду "горняков".

Напомним, что первую половину сезона Нем провел во "Флуминенсе".

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В статье: Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем Форталеза
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