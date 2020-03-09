  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Днепра-1 установил рекорд сезона по количеству ударов по воротам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Днепра-1 установил рекорд сезона по количеству ударов по воротам

Премьер-лига
(1 голосов)

Не так сложно это сделать, когда играешь против восьмерых

Полузащитник Днепра-1 установил рекорд сезона по количеству ударов по воротам
UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных "Днепр-1" разгромил "Мариуполь", тем самым не дав им попасть в первую шестерку.

Читайте такжеДнепр-1 - Мариуполь 3:0. Как похоронить шансы своими руками

Особенно активным в матче был Сергей Булеца. Полузащитник, контракт которого принадлежит "Динамо", ударил по воротам 12 раз, тем самым установив рекорд сезона. В створ он попал лишь дважды, а один из ударов закончился голом.

Напомним, что "приазовцы" заканчивали игру ввосьмером, так как сразу три их футболиста были удалены.

Читайте такжеАлександр Бабич: Арбитр отработал "на отлично". Что нам остается? Мы пожали руки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...