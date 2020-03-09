Премьер-лига
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Полузащитник Днепра-1 установил рекорд сезона по количеству ударов по воротам
Не так сложно это сделать, когда играешь против восьмерых
На прошедших выходных "Днепр-1" разгромил "Мариуполь", тем самым не дав им попасть в первую шестерку.
Особенно активным в матче был Сергей Булеца. Полузащитник, контракт которого принадлежит "Динамо", ударил по воротам 12 раз, тем самым установив рекорд сезона. В створ он попал лишь дважды, а один из ударов закончился голом.
Напомним, что "приазовцы" заканчивали игру ввосьмером, так как сразу три их футболиста были удалены.
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Источник:zbirna.com
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