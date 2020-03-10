Лучший игрок 22 тура УПЛ: Костышин запретил следить за счетом Мариуполя

Опорный полузащитник "Колоса" Вадим Милько рассказал о попадании своей команды в верхнюю шестерку, несмотря на поражение от "Шахтера" (3:4).

Сам Вадим отличился в том матче дублем.

Какой я герой? Мы сделали большое дело, имею в виду верхнюю шестерку. Мы этого хотели, старались. Игра с "Шахтером" доказала, что не просто так вышли в УПЛ.

Главный тренер команды Руслан Костышин запретил игрокам следить за счетом матча "Днепр-1" - "Мариуполь" (3:0), от которого зависило попадание коваливцев в верхнюю шестерку.

Нам запретили говорить о турнирном положении. Всем запасным и тем, кто не попал в заявку, Руслан Владимирович запретил смотреть в телефоны. О том, что "Мариуполь" проигрывает "Днепру-1" 0:3, узнали лишь за 5 минут до окончания нашей игры.

Если честно, то при счете 3:4 я посмотрел на скамейку запасных и увидел, что все расстроены сидят. Думал, что мы не вышли в шестерку. А через минуту объявили, что попали - и все уже радовались.