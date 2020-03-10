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Удаление 3 игроков одной команды - третий случай в истории высшей лиги Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Предыдущий - у Сергея Бойко

Удаление 3 игроков одной команды - третий случай в истории высшей лиги Украины
Новина українською

Киевский арбитр Евгений Арановский вошел в историю УПЛ. В ходе одного матча 22 тура ("Днепр-1" - "Мариуполь" 3:0) он удалил сразу 3 игроков "азовского" клуба.

Это лишь 3-й случай в истории чемпионатов Украины, когда арбитр трижды показывали красные карточки игрокам одной команды.

Что интересно, все 3 раза это суровое наказание касалось футболистов команды гостей.

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В прошлый раз такое случилось в 2017 году. Тогда в матче "Зари" с "Шахтером" (2:1) арбитр Сергей Бойко удалил трех игроков донецкой команды (Петряк, Фред и Ракицкий).

А первый случай удаления 3 игроков одной команды случился еще в 1992 году. Тогда Игорь Ярменчук показал красные карточки игрокам "Волыни" Гию, Олейнику и Буднику в матче с "Буковиной" (0:2).

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) Евгений Арановский Сергей Бойко Шахтер (Донецк) УПЛ Игорь Ярменчук
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Хм (Хм)
10.03.2020 в 10:19
Дивуюсь, наскільки тупі і неосвічені бовдури працюють на УА-футбол. У матчі 1992 року Волині з Буковиною, який закінчився з рахунком 2-0 гостями була Буковина. А Гій і Олійник за Волинь взагалі ніколи не грали.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.03.2020 в 09:59
Да здравствует ВАР. Но если Мариуполю там все по делу. То в матче Десна-Зоря две выдуманные варом и подругой в форме арбитра
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