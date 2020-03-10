Удаление 3 игроков одной команды - третий случай в истории высшей лиги Украины

Киевский арбитр Евгений Арановский вошел в историю УПЛ. В ходе одного матча 22 тура ("Днепр-1" - "Мариуполь" 3:0) он удалил сразу 3 игроков "азовского" клуба.

Это лишь 3-й случай в истории чемпионатов Украины, когда арбитр трижды показывали красные карточки игрокам одной команды.

Что интересно, все 3 раза это суровое наказание касалось футболистов команды гостей.

В прошлый раз такое случилось в 2017 году. Тогда в матче "Зари" с "Шахтером" (2:1) арбитр Сергей Бойко удалил трех игроков донецкой команды (Петряк, Фред и Ракицкий).

А первый случай удаления 3 игроков одной команды случился еще в 1992 году. Тогда Игорь Ярменчук показал красные карточки игрокам "Волыни" Гию, Олейнику и Буднику в матче с "Буковиной" (0:2).