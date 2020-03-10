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Вызовы в сборные для луганчан: Цыганикс отправится на сбор с Латвией, а Махонин – с Украиной U-19

Премьер-лига
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Вызовы в сборные для луганчан: Цыганикс отправится на сбор с Латвией, а Махонин – с Украиной U-19
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Полузащитник луганской "Зари" Андрейс Цыганикс получил вызов в расположение национальной сборной Латвии. Игрок примет участие в тренировочном сборе команды и в товарищеском матче против национальной сборной Черногории, который состоится на выезде 26 марта.

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Также официальный сайт луганчан сообщает, что защитник команды U-19 Артем Махонин вызван в сборную Украины соответствующего возраста. Юный игрок луганского коллектива примет участие в учебно-тренировочном сборе сборной и Элитном раунде Чемпионата Европы УЕФА U-19 в составе юношеской сборной Украины.

Пресс-служба луганской "Зари" желает удачи Андрейсу и Артему.

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В статье: Заря (Луганск) Латвия Украина U-19 Андрейс Цыганикс Артем Махонин
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