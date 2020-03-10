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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший футболист 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Главные люди тура.

Лучший футболист 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

22-й тур украинского футбольного первенства был особым. По его итогам должны были сформироваться итоговые шестерки, которые продолжат борьбу уже в следующем раунде. Потому команды вышли играть как в последний раз, что и вылилось в кучу интересных событий: здесь и результативные перестрелки, и вагон красных карточек, и очередные судейские скандалы.

Но сейчас мы собрались для определения лучших футболистов минувшего тура.

Путем голосования в нашем telegram-канале, была сформирована тройка номинантов.

3-е место – Жуниор Мораес ("Шахтер")

Лучший футболист 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол - изображение 1

"Шахтер" далеко впереди всех конкурентов, но в последнее время матчи даются подопечным Луиша Каштру нелегко. Очень часто итоговый результат обеспечивается за счет индивидуального класса отдельных исполнителей. В 22-м туре "горняков" выручил Жуниор Мораес, снова продемонстрировав свое сумасшедшее голевое чутье. Украино-бразилец дважды оказывался в нужное время в нужном месте, принеся победу над сверхмотивированным "Колосом".

2-е место – Александр Филиппов ("Десна")

Лучший футболист 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол - изображение 2

После зимней паузы "Десна" набрала отличный ход: после минимального поражения от "Шахтера" команда Александра Рябоконя выиграла уже три матча кряду. И во всех трех забитыми голами отличался Александр Филиппов. В дико напряженной игре с прямыми конкурентами из "Зари" гол украинского форварда стал единственным и победным. Футболист уже не молод, но активно подает сигналы тренерскому штабу национальной сборной – может у него и будет шанс перед Евро?

1-е место – Виталий Миколенко ("Динамо")

Лучший футболист 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол - изображение 3

"Динамо" тоже должно сказать отдельное спасибо Александру Филиппову – благодаря этому поражению "Зари" киевлянам открылась дорога ко второму месту в турнирной таблице. Но нужно было еще обеспечить результат в игре с "Александрией". И здесь уже главным героем стал Виталий Миколенко. Уже фирменные подключения защитника "бело-синих" к чужим воротам сработали дважды: сначала в виде результативной передачи на Шабанова, а потом и в виде решающего гола.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 22-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Виталий Миколенко!

Мы же напоминаем: если вы хотите влиять на определение лучшего игрока тура – подписывайтесь на наш telegram-канал и ваш голос может быть решающим.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Жуниор Мораес Александр Филиппов Виталий Миколенко вТренде
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
10.03.2020 в 14:21
Тут всегда суют динамовца
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Hanter44 (Baburka)
10.03.2020 в 12:51
Я уже не один раз писал,что компьютерное голосование ,это полная профанация.Всем мло-мальски знакомым с компьютером известно,что используя нужные программы(а их много) можно выдать необходимый результат.Или я не прав? Так что лучше доверять специалистам.
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Инспектор ( )
10.03.2020 в 13:10
Да прав конечно
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