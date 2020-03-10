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Супряга – лучший игрок, а Максимов – лучший тренер месяца в УПЛ

Премьер-лига
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Супряга – лучший игрок, а Максимов – лучший тренер месяца в УПЛ
Новина українською

По результатам голосования в проекте, который был организован Украинской Премьер-лигой, победу одержали представители СК "Днепр-1" и "Ворсклы" – Влад Супряга и Юрий Максимов.

В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале: 19 тур – Евгений Смирный, 20 тур – Владислав Супряга), а также хорошо выступавшие Беньямин Вербич, Марлос, Андрей Тотовицкий, Руслан Степанюк, Зауре Махарадзе и Сергей Борзенко.

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В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации "Лучший тренер тура" (в феврале: 19 тур – Виктор Скрипник, 20 тур – Дмитрий Михайленко), а также наставники "Колоса" Руслан Костышин и "Ворсклы" Юрий Максимов, чьи команды демонстрировали стабильность в течение февральских туров.

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В статье: Юрий Максимов УПЛ Владислав Супряга
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Источник:
УПЛ

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